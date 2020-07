Viharriasztás: az ország egyes részein akár 2 centiméter átmérőjű jégdarabok is eshetnek!

Kedden, július 21-én főleg Kelet-Szlovákiában fordulhatnak elő viharok, tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a weboldalán.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Kedden 13:00-tól 19:00-ig másodfokú viharriasztás lesz érvényben a Nagyrőcei (Revúca) járásban, továbbá Kassa megye egész területén, illetve az Eperjesi és a Vranov nad Topľou-i járásban. Ezekben a régiókban jégeső is előfordulhat, a lehulló jégdarabok átmérője a 2 centimétert is meghaladhatja, figyelmeztetnek a meteorológusok. „A viharokat felhőszakadások kísérhetik. Akár 30-50 mm mennyiségű csapadék is lezúdulhat, a széllökések sebessége pedig helyenként elérheti a 70-100 km/órát” – olvasható a SHMÚ oldalán.

Eperjes megye további járásaiban, valamint a Liptószentmiklósi és a Rózsahegyi járásban elsőfokú viharriasztás lesz érvényben kedden 13:00 és 22:00 között.



TASR