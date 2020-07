Újabb járásban bukkant fel az afrikai sertéspestis

Az afrikai sertéspestis már átterjedt a Rozsnyói járásra is. Ez már az ötödik szlovákiai járás, ahol felütötte a fejét a betegség. A TASR hírügynökséget a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatta szerdán.

A vírust egy Rozsnyói járásban elpusztult, felnőtt vaddisznó szervezetében mutatták ki a zólyomi referencialaboratóriumban. A vaddisznót a kecsői (Kečovo) vadászterületen találták, mintegy 2,3 kilométerre a szlovák-magyar határtól. A tárca ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy a magyar oldalon már régóta terjed a fertőzés a vadállatok között. Szlovákiába részben a zöldhatáron át vándorló vaddisznók hozhatták be a vírust. A tárca közlése szerint a napokban több, erdei gombákat gyűjtő magyar állampolgár is átlépte a zöldhatárt az adott térségben. A vírust közvetetten, például a cipőjükön ők is behozhatták az országba.

A tárca arról is tájékoztatott, hogy a Regionális Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (RVPS) olyan intézkedéseket foganatosít az érintett vadászterületeken, amelyek célja megakadályozni vagy lassítani a fertőzés további terjedését.

Szlovákiában eddig 221 esetben mutatták ki az afrikai sertéspestist vaddisznók szervezetében. A környező országokban csak idén mintegy 7000 esetet vettek nyilvántartásba. 2900 eset Magyarországhoz, 2700 Lengyelországhoz köthető.

A minisztérium utasította a vadászokat a vaddisznók likvidálására. A talált vagy levadászott vaddisznótetemekből történő mintavétel költségeit az állam téríti.



TASR