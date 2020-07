Kuciak-gyilkosság: Lezárult a bizonyítási eljárás, jönnek az ítélethirdetést megelőző záróbeszédek

A bíróság szenátusa lezárta Kuciak-gyilkosság tárgyalásának bizonyítási szakaszát.

Fotó: TASR

Lezárult a bizonyítási eljárás a Speciálizált Büntetőbíróságon Ján Kuciak újságíró és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében. A tárgyaláson bizonyítékokat már nem mutathatnak be. A bíróság elégségesnek találta az eddig bemutatott bizonyítékokat, nincs szükség további kiegészítésre.

Az ítélethirdetés előtt még hátravannak a záróbeszédek, és a vádlottak utolsó szó jogán mondott beszédei.

Elsőként Vladimír Turan ügyész mondott záróbeszédet.

„Ez ártatlan fiatal emberek esete, akik arra vágytak, hogy szabad környezetben élhessenek. Nem mondhatjuk, hogy olyan esetről van szó, amilyennel már valaha találkoztunk volna. Eddig ilyet inkább csak a filmekben láttunk”

– mondta az ügyész, aki záróbeszédében egyúttal a sajtót is bírálta, szerinte ugyanis olyan információkat hoztak nyilvánosságra, amelyeket nem kellett volna.

„Egyetértek azzal, hogy a nyilvánosságot tájékoztatni kell. Olyan helyzetbe kerültünk viszont, hogy bizonyos újságírók arcátlanul közöltek információkat a nyomozásról” – tette hozzá.

Az ügyész szerint a Kuciak-gyilkosság a hatalom utáni határtalan vágyakozás esete.

„Kizártak olyan indítékokat, mint a féltékenység, a hűtlenség, vagyoni konfliktusok, a csapat figyelme pedig a károsult publikációs tevékenységére irányult, mivel újságíróként elsősorban a vagyoni bűnözés témájával foglalkozott, és Marian Kočnerre is összpontosított” – mondta.

„Az első cikk 2016. november 15-én volt publikálva. Ebben a cikkben még csak érintőlegesen jelenik meg a vádlott neve. 2017 januárjától kezdett foglalkozni Kočnerrel részletesebben is” – mondja Turan és emlékeztet a Technopol-ügyre, amelyre Kuciak hívta fel a figyelmet.

Az ügyész arról is beszélt, hogy Kuciak komoly elemzéseket folytatott, az írásait pedig bizonyítékokkal tudta alátámasztani. „A sajtóban megjelent következtetései hozzájárultak Marian Kočner meggyanúsításához több vagyoni bűncselekménnyel kapcsolatban. Tóth és Haščák vallomásából is kitűnik, hogy Kočner a kommunikációja során többször szidalmazta Kuciakot, kimondottan a tevékenysége zavarta. Ilyen kép által nem tudott népszerűséget szerezni a közéletben, és tudta, hogy ez lehet az akadálya annak, hogy bekerüljön a politikai életbe” – mondta az ügyész, majd megemlítette azt a bizonyos telefonbeszélgetést is, amikor Kočner megfenyegette Kuciakot.



(TASR/para)