Hülyékből álló kisebbség ellen védekezik Matovič, akinek a leváltását akarók a fejéhez vágják a gyerekes Facebookozását

A miniszterelnök leváltásáról tárgyal a parlament, mivel az ellenzéki képviselők bizalmatlansági indítványt terjesztett elő Igor Matovič ellen, miután kiderült, hogy a kormányfő diplomamunkája plágiumgyanús. Matovič az egészet nem is tagadja, sőt, arra szólította fel a parlamenti képviselőket, hogy majd a lelkiismeretük szerint szavazzanak a leváltásáról. Félnivalója nincs sok, hiszen egy nappal korábban a koalíciós képviselői megegyeztek abban, hogy nem szavazzák meg a miniszterelnök menesztését.

Fotó: tasr

A bizalmatlansági indítványról szóló vitában Matovič is elmondta, mit szeretne. Óhaja az, hogy amikor véget ér honatyák mindannyian a lelkiismeretükre hallgassanak, és szabadon döntsenek arról, "én fogom-e vezetni a koalíciót vagy valaki más. Senkit sem fogok hibáztatni" - jelentette ki. A kormányfő beismerte, van a trükkösen készített diplomamunkáján kívül más vaj a fején is, hiszen például olyan házba költöztette a családját, amelyre még nem adták ki a használatbavételi engedélyt, és ezzel megsértette a törvényt. Hozzátette, ha a képviselők úgy döntenek, hogy leváltják, titulus nélkül és tiszta lelkiismerettel fogja élni tovább az életét.

Az OĽaNO vezetője visszautasítja az ellenzék állításait, miszerint a kormánya nem lenne képes megbirkózni a koronavírus-járvány miatt előállt helyzettel. Rámutatott, hogy kiválók a vírus ellen hozott intézkedések eredményei. Azt a vádat is visszautasítja, hogy nem tárgyalt megfelelően a brüsszeli csúcstalálkozón. „Azok az emberek komolyan vettek, és az eredmény önmagáért beszél" - jegyezte meg a miniszterelnök. A parlamenti ülésen többször utalt az előző - smeres - kormány ügyeire és az ország szétlopására. Kijelentette, ha a jelenlegi kormány egységes marad, biztonságban lesz a közvagyon. A diplomamunkájáról is beszélt a miniszterelnök. Továbbra is fenntartja, hogy egészen a múlt hétig azt gondolta, úgy írta meg, ahogy kellett. Szerinte Szlovákiában létezik egy „hülyékből álló kisebbség”, amely ezt az ügyet fontosabbnak tartja, mint a kormány előtt álló egyéb fontos feladatokat. „Soha nem foglalkoztak a választóikkal, még mindig hülyének nézik őket, akiket könnyű trükkökkel elbolondítani" – üzente a Smer-SD-nek.

Matovič gyengének nevezte leváltásának indokolását. Azt mondta, olyasvalakinek kellett volna benyújtania, aki „teljesen bűn nélkül való". A javaslat előterjesztőjével, Juraj Blanárral kapcsolatban emlékeztetett a Zsolna megyei túlárazott CT-k ügyére. Rámutatott az előző kormány más ügyeire, a hazugságokra az ígérgetésekre is. „Tudják, miért kiabálnak ennyire? Mert elzavartuk a disznókat a vályútól" – mondta az előző kormány lopásaira utalva. Kijelentette, ha a jelenlegi kormány továbbra is erős és egységes marad, képes lesz megakadályozni, hogy az előző kabinet szétlopja a közpénzeket. Hozzátette, a Smer-SD ígérgetésekkel vezette félre a szavazókat, évek óta ígérgette például a 13. nyugdíjat, de csak a parlamenti választás előtti közvélemény-kutatást követően döntöttek úgy, hogy azt a pénzt oda is adják az embereknek.

Grendel Gábor, a parlament OĽaNO-s alelnöke is a kormányfő védelmére kelt. Szerinte az ilyen bizalmatlansági indítvány lehetőséget teremt az ellenzék számára, hogy az érvkészletének a legjavát nyújtsa a kormányfő bírálatakor. Ezzel szemben a miniszterelnök ellen fellépő képviselők javaslata csupán gyengén kilúgozott teára emlékezteti Grendelt. Sőt, ez a leváltási tervezet inkább vízre emlékezteti a kormánypárti képviselőt, nem pedig teára. "A bögrébe belehajigáltak mindent, amit a konyhában felleltek" - maradt a teás hasonlatnál Grendel.

Peter Pellegrini, a Smerbő kifaroló exkormányfő a felszólalását arra hegyezte ki, hogy Matovič a beiktatásától számított négy hónap alatt annyi hibát követett el, hogy az már árt Szlovákiának. Szerinte a kormányfő tevékenységével minden áldott nap azt bizonyítja, hogy képtelen irányítani az országot. Ami a külpolitikát illeti, Pellegrini úgy véli, a miniszterelnök kétségbeesetten össze van zavarodva. Szlovákia gazdasági válsággal néz szembe, és a helyzetre reagáló elképzelések helyett a kormányfő inkább gyerekes Facebook-bejegyzéseket gyárt.

Délelőtt 11-től tárgyalja a kormányfő leváltásának kérdést a törvényhozás. Az ellenzéknek nincs elég szavazata a miniszterelnök menesztéséhez, a koalíció meg nem akarja Matovič távozását, ezért az indítványt valószínűleg nem fogadja el a parlament. Ha azonban elegen szavaznak a miniszterelnök leváltására, a kormány megbukik.

