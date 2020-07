Matovič maradhat a posztján, a kormánykoalíció kiállt a plágiumbotrányba keveredett miniszterelnök mellett

Minden kormánypárti szimpatizáns megnyugodhat, a parlament maratoni ülését követő szavazáson Igor Matovič túlélte az ellene indított első bizalmatlansági indítványt.

Fotó: tasr

A csütörtök délelőtt 11:15-kor kezdődött rendkívüli ülés péntek hajnal 5 óráig tartott, amikor a képviselőknek szavazniuk kellett arról, hogy a 22 évvel ezelőtt, 1998-ban leadott diplomamunkája kapcsán most plágiumbotrányba keveredett kormányfő távozzon-e tisztségéből, vagy inkább maradjon a posztján. A koalíciós képviselők már korábban jelezték, még ha nem is mindenkinek tetszik a miniszterelnök diplomamunkája, de kiállnak a kormány egysége mellett. Így is lett, ezért a hajnal 5-kor tartott szavazás eredménye szerint a 125 jelenlévő képviselőből csupán 47-en szavaztak Matovič menesztése mellett

A vita során felszólalt a miniszterelnök is, aki szóba hozta a diplomamunkáját. Ragaszkodik ahhoz, amit már egyszer elmondott, továbbra is fenntartja, hogy egészen a múlt hétig azt gondolta, úgy írta meg, ahogy azt kellett. Szerinte Szlovákiában létezik egy „hülyékből álló kisebbség”, amely ezt az ügyet fontosabbnak tartja, mint a kormány előtt álló egyéb fontos feladatokat. „Soha nem foglalkoztak a választóikkal, még mindig hülyének nézik őket, akiket könnyű trükkökkel elbolondítani" – üzente a Smer-SD-nek.

Hogy azért sor kerüljön egy kis közjátékra is, csütörtökön éjjel 23 óra körül a szélsőjobbos

Marian Kotleba pártjának képviselői elfoglalták a szónoki emelvényt a parlamentben. Kijelentették, hogy addig maradnak ott, amíg Igor Matovič vissza nem jön az ülésterembe. Grendel Gábor, a parlament alelnöke felszólította őket, hogy hagyják el a pulpitust.

Az ĽSNS-es Milan Mazurek az ülésen azzal érvelt, hogy Matovič ugyanígy cselekedne, ha ellenzékben lenne. Azt akarták elérni, hogy a miniszterelnök jelen legyen a saját leváltásánál, és jöjjön vissza nagyszombati házából a parlamentbe. Grendel tájékoztatta őket, hogy a miniszterelnök már úton van és figyelmeztette az ĽSNS-eseket, hogy nem az edzőteremben vannak. Nem sokkal éjfél előtt aztán a kormányfő tényleg visszatért a törvényhozásba, amivel véget vetett a szónoki emelvény fasiszták általi "privatizációjának".

A kormányfő a kora reggeli szavazás után azt nyilatkozta, hogy lezártnak tekinti a diplomamunkája ügyét. "Aki verekedni akar, könnyen talál botot" - tette hozzá Matovič, aki azt is megjegyezte, hogy a vita utolsó két órájában szundított egy kicsit, mert péntekre nagyon szétszórt lenne, és zsúfolt a programja.

(TASR/para)