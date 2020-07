Első helyettese veszi át szeptembertől Lučanský helyét, míg nem lesz meg az utódja

Milan Lučanský országos rendőrfőkapitány mandátuma augusztus végén lejár, a posztra azonban egyelőre nem írtak ki pályázatot. Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter ezt azután készül megtenni, hogy módosítottak a kiválasztás feltételein - írja a hétfői SME.

Jana Maškarová (Fotó: TASR

A törvényjavaslat munkaverziója már elkészült, a munkacsoportban pedig részt vett Jaroslav Spišiak korábbi rendőrfőkapitány is. Vele készült interjúnkat elolvashatják ITT.

Lučanský mandátuma ugyan lejár, de felajánlotta, hogy marad, amíg ki nem választják az utódját, ha erre a belügyminiszter felkéri. Ez egyelőre nem történt meg, és vélhetően nem is fog. A funkcióját szeptembertől ennek megfelelően első helyettese, Jana Maškarová láthatja el. A belügyminiszter ugyan megbízhatná a másik helyettest, Róbert Bozalkát is, de a SME szerint ez nem került szóba.

Maškarová már szóba került mint Lučanský lehetséges utódja is. A SME-nek nyilatkozva viszont azt mondta, hogy ezt egyelőre nem mérlegeli. Ő is az egyik tagja annak a speciális bizottságnak, mely a változtatásokat előkészíti, hasonlóan Štefan Hamranhoz, a terrorellenes Lynx Commando vezetőjéhez, aki szintén a későbbi jelöltek között lehet. Ő azt mondta, pillanatnyilag másra koncentrál, de meglátjuk, mi lesz szeptemberben.

Nem készül indulni a főkapitányi posztért Peter Juhás, a Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolását kivizsgáló nyomozócsoport vezetője, aki szavai szerint nem teljesíti az egyik feltételt, mely szerint ahhoz szükség volna vezetői posztban eltöltött 5 évnyi munkára.

Spišiak szintén állítja, nem készül jelöltetni magát, a SME-nek adott interjújában azonban azt is kijelentette, hogy "soha nem végleges semmi".

A módosítások munkaverziójában szerepel, hogy a jelöltek maguk nyújthatnak be pályázatot az indulásra, jelöltségük feltétele lesz az 5 év valamilyen irányító pozícióban. A jelöltsékeket egy speciális bizottság bírálja majd el, melyben szerepel a rendőrség kilenc szervének vezetője, a szakszervezet, az államfő, a Legfőbb Ügyészség és a belügyminisztérium képviselője. Az eddigi bizottságban jelen volt a rendőrakadémia képviselője, a belügyminisztériumi felügyelőség vezetője, valamint a távozó rendőrkapitány is. A három legjobb jelöltet ezután meghallgatja a parlament belbiztonsági bizottsága, új feltételként abszolválniuk kell egy hazugságvizsgálatot, végül a belügyminiszter hozhat döntést, függetlenül bármitől. A rendőrkapitányt nem konkrét megbízatási időszakra választják majd, mint most (4 évre), ellenben csak akkor lehet leváltani, ha nem teljesíti a kitűzött célokat.

(SME)

(SME)