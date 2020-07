Bugyiék menekülnek az igazság elől - Nemzetközi elfogatóparancs a taksonyi házaspár ellen

"Az állami költségvetést eurómilliókkal rövidítették meg. A bank felé nem törlesztették adósságukat. Amikor pedig megfosztották volna őket vagyonuktól, luxusvillájukat egy seychelle-szigeteki cégnek adták el. Így vállalkozott egy taksonyi (Galántai járás) házaspár, mielőtt Belize-be menekültek volna" - írja a mátyusföldi Bugyi Zsoltról és feleségéről, Máriáról szóló cikkében Martin Turček, az Aktuality.sk oknyomozó riportere.

A taksonyi házaspár, Bugyi Zsolt és Mária körözési fotói (Forrás: Aktuality.sk)

A feltételezés, miszerint Bugyiék a közép-amerikai országban lehetnek, amelynek nincs kiadatási egyezménye Szlovákiával, és ahol a maffiagyilkosságok megrendelésével gyanúsított Karol Mello is éli gondtalan életét, nem alaptalanok. Legalábbis amikor az Aktuality újságírói Taksonyba látogattak, a falu lakói egybehangzóan állították:

a házaspár Belize-be menekült.

A rendőrség viszont az erről szóló értesüléseket nem kommentálja, hiszen a két vádlott ellen jelenleg is nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.



Az adócsalások története, melyekben a házaspár szerepel, tíz évvel ezelőtt kezdődött. Bugyi Zsolt, Bugyi Mária, Klein Ladislav és Szalai Norbert a vádirat szerint



"2010 januárjától 2015 júniusáig mint az adókötelezettségeik csökkentését megcélzó szervezett csoport tagjai egy olyan, főként papír- és irodai kellékek, valamint csomagolóanyagok adás-vételével foglalkozó számlázóláncot hoztak létre, mellyel céljuk valójában az volt, hogy jogosulatlanul adóelőnyt szerezzenek."



Érthetőbb nyelven:

a cégeket arra használták föl, hogy a fiktív üzletelésből adódóan adót igényelhessenek vissza az államtól - amire természetesen valójában nem voltak jogosultak.

Bugyiék ráadásul nem kicsiben játszottak: öt év alatt 2,5 milló eurónyi adót igényeltek vissza az államtól, illetve az állam 9,7 millió eurónyi adótól esett el, amit az említettek nem fizettek be az államkasszába.



A gazdasági csalásokkal foglalkozó bűnszervezett ellen egyébként már bírósági eljárás folyik a Specializált Büntetőbíróságon, de mivel Bugyiék ismeretlen helyen tartózkodnak, a tárgyalások a távollétükben zajlanak.

Bugyiék ellen európai elfogatóparancs van érvényben

A bank is ráfizetett



Minden jel arra utal, hogy a taksonyi házaspár nemcsak az államot verte át. Dream Trans nevű cégükkel az egykori Sberbanktól (amely 2017-ben a Prima Bankkal egyesült) több részletben 1,7 millió euró hitelt vettek föl, amiért saját vagyonukkal, ingatlanjaikkal kezeskedtek. 2015 júniusában azonban a bankban felmerült a gyanú, hogy Bugyiék meg akarnak szabadulni ingatlanjaiktól, de mire a bankárok feleszméltek, már késő volt: a házaspár egy seychelle-szigeteki garázscégre íratta át taksonyi luxusvilláját, és egy galántai üzlethelyiségét is.



Azt végül sikerült megakadályozni, hogy a seychelle-szigeteki Manbeck Corp. ne adhassa tovább senkinek az ingatlanokat - a bíróság zárolta a vagyont. A bank ugyanakkor még nem tehette rá a kezét az ingatlanokra, mivel egyelőre nem nyert jogerősen pert Bugyiék ellen a hitelszerződés megsértésének ügyében.



A taksonyi villa manapság üresen áll, de Bugyi Zsolt apja, Mihály itt-ott megjelenik a háznál. Amikor az Aktuality riportere megkérdezte tőle, hol van a fia és annak felesége, nem tudott válaszolni, de azt kijelentette, hogy a Belize-be költözés szerinte csak pletyka. A férfi elmondása szerint nem is tudja, jelenleg kié nagy ház, amit maguk mögött hagytak.

(Aktuality.sk)