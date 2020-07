A US Openen sem lesznek nézők

A PGA Championship után a profi golfozók idei második Major-viadalát, a US Opent is nézők nélkül rendezik, jelentették be szerdán a szervezők.

A torna rendezői azt is közölték, hogy 2020-ban nem lesz selejtező sem. A New York-i US Open szeptember 17-én kezdődik.

Korábban az eredetileg májusra kiírt, végül jövő csütörtöktől vasárnapig tartó PGA Championship szervezői jelentették be, nem lehetnek szurkolók a tornán. A minden évben más helyszínen sorra kerülő verseny házigazdája ezúttal a San Franciscó-i Harding Park lesz, amely először adhat otthont ilyen rangú viadalnak.

A sportág Grand Slamjének számító Major-versenyek hagyományosan az augustai US Mastersszel kezdődnek, ám a koronavírus-járvány miatt a teljes programot át kellett írni, és ezúttal a november 12-én rajtoló Mastersszel zárul a sorozat. Azt még nem tudni, ott lesznek-e nézők a helyszínen.

A negyedik állomást, a The Open Championshipet korábban törölték a programból.

(MTI)