„Az istenre esküszöm, haljak meg, nekem ezekhez semmi közöm”

Kezdetét vette a gyilkosságokkal vádolt alsóhatári polgármester büntetőpere, a bazini (Pezinok) Specializált Büntetőbíróság vádat emelt Dora Ferenc és fia, ifj. Dora Ferenc, valamint Alföldi László és Szamaránszky Roland ellen. A vád: öt gyilkosság, egy megrendelt, de végre nem hajtott merénylet, gazdasági csalás, maffia és drogok.

Idősebb és ifjabb Dora Ferenc a vádlottak padján - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Paraméter)

Dora Ferenc alsóhatári (Galántai járás) polgármestert és fiát, valamint a szintén alsóhatári Alföldi Lászlót 2019 elején kapcsolták le, és azóta is vizsgálati fogságban vannak. Már egy évvel ezelőtt is sejteni lehetett, hogy a mátyusföldi zsákfalu első emberét nagyon súlyos bűncselekményekkel gyanúsítják a rendőrök, akik a közelmúltban befejezték a nyomozást, így pedig Doráék július 29-én a vádlottak padjára kerültek.

Az ellenük felhozott vádakban nagy szerepet játszik két korábban már elítélt gyilkos vallomása, akik egykor a Sátor-féle maffia „kivégzőosztagának” tagjai voltak, most pedig jogerős börtönbüntetésüket töltik. Konkrétan Nagy Zsolt „Csontiról” és Bugár Györgyről van szó. Bár ők az alábbi gyilkosságokban mint elkövetők vettek részt, a hatóságokkal kötött alkujuk értelmében ebben az eljárásban csak mint tanúk szerepelnek, és várhatóan nem lesznek felelősségre vonva.

Amennyiben a vádban foglaltak később beigazolódnak, az mérhetetlenül borzasztó képet festhet arról, milyen módszerekkel próbált érvényesülni az eldugott mátyusföldi falut uraló család, amely a megalapozott gyanú szerint elképesztő csalások sorával szerzett vagyont, és ha veszély fenyegette, arra könyörtelen gyilkossággal válaszolt.

A vádpontok a következők:

BŰNSZERVEZET TÁMOGATÁSA, vádlott: id. Dora Ferenc

Az ügyészség szerint Dora Ferenc egyrészt azzal támogatta a Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi bűnszervezetet, hogy Alsóhatár polgármestereként 2003 és 2008 között különféle beruházások kivitelezésével bízta meg a maffiacsoport által kontrollált cégeket, és közben tudta, hogy ezek mögött maga Sátor áll. Ezen kívül lehetővé tette, hogy a szerdahelyi alvilág vezető tagjai egy óriási nyaralót építsenek az ő alsóhatári telkén, és végül, de nem utolsósorban, különböző megbízásokat adott nekik, gyilkosságokat is megrendelt tőlük – ezzel finanszírozva a bűnszervezet tevékenységét.

GYILKOSSÁG, vádlott: id. Dora Ferenc és Szamaránszky Roland

2004 januárjában egy nádszegi férfi eltűnése mozgósította a környékbeli civileket. Czakó Imrét sokáig keresték, de sajnos soha nem került elő. A férfi meggyilkolását a vádirat szerint Dora Ferenc rendelte meg Sátor Lajosnál, és ezért 3 millió koronát (100 ezer euró) fizetett a maffiafőnöknek. Az indíték egy telekvita volt, amely egy Czakó által vezetett királyrévi agrárcég, valamint Dora cége között állt fenn. Czakót a dunaszerdahelyi maffia tagjai, Bugár György és Szamaránszky Roland - aki jelenleg 18 éves börtönbüntetését tölti - figyelték meg, majd rendőrnek öltözve Nagy Zsolt és a 2016-ban öngyilkosságot elkövető Konkoly Szilveszter rabolták el Királyrév határában. A férfit még aznap este meggyilkolták, holttestét pedig egy szalmakazal mellett előre elkészített gödörbe temette a kivégzőosztag négy tagja.

Szamaránszky Roland

GYILKOSSÁG, vádlott: id. Dora Ferenc

2006-ban Dora Ferenc fiktív trágyaüzletet kötött a nagyszombati Vojtech Rampák cégével. Az ügylet lényege az volt, hogy a csupán papíron megtörténő adás-vételt követően Dora cége ÁFÁ-t igényelhessen vissza az államtól. Ezzel legkevesebb 53 ezer euróhoz jutott. Az esetet kiszagolta a rendőrség, így Dora később a vádirat szerint Nagy Zsoltnál megrendelte Rampák likvidálását, és a gyilkosságra Sátor Lajos is áldását adta. A későbbi áldozat egy dunatőkési panzióban rejtőzködött a hatóságok elől, ahonnan Sátor és Nagy magukat rendőrnek kiadva vitték magukkal őt egy búslaki erdősáv mellett elkészített gödörhöz. A helyszínen Bugár és Nagy fojtották meg, majd földelték el Rampákot, akinek maradványait 2019 januárjában meg is találták a rendőrök.

GYILKOSSÁG, vádlott: id. Dora Ferenc

Ez a gyilkosság annyiban különbözik az előző ügyektől, hogy nem lett végrehajtva, „csak” megrendelve. Ettől függetlenül a szlovák jogrend szerint ugyanúgy büntethető, mintha kivitelezték volna. A nyomozati irat alapján indítéka az volt, hogy Dora Ferenc cége több mint 260 ezer eurónyi adósságot halmozott fel azzal az üzemanyag-forgalmazással foglalkozó, farkasdi JOPI TRADE-el szemben. Ez egyébként az a cég, amelynek tulajdonosai pár éve hivalkodóan fényűző életmódjukkal hívták fel magukra a figyelmet, 2018-ban pedig kiderült, hogy az akkori igazságügyi miniszter, Gál Gábor (Most-Híd) ügyvédként képviselte őket egy kérdéses ÁFA-visszaigénylések miatt indított eljárás során.

Visszatérve a vádhoz: a hatóságok szerint Dora a JOPI TRADE egyik vezetőjét, Kertész Józsefet akarta meggyilkoltatni Sátorékkal, mégpedig fele akkora összegért, mint amennyivel Kertésznek tartozott. A gyilkosságot megtervezték, előkészítették, és 2010-ben majdnem el is követték, azonban Sátort közben saját barátai eltették láb alól, Csonti pedig egyedül már nem vállalta a megbízást.

Ifjabb Dora Ferenc

CSALÁS, vádlott: id. Dora Ferenc, ifj. Dora Ferenc

Egy elképesztő gazdasági átverés 2010-ből, mely során apa és fia 222 ezer eurót csaltak ki egy olyan komoly cégtől, mint a ČSOB Faktoring. Először is kitalálták, hogy a polgármester cége, az ASTER PLUS 1311 tonna árpát adott el az Állami Tartalékalapnak, a szerv pedig nem fizette ki az áruért járó 280 ezer eurót. Ebből semmi nem volt igaz, de az ügyletet meghamisított dokumentumokkal támasztották alá, és a követelést eladták a ČSOB Faktoringnak, amely vállalta, hogy az összeg 80 százalékáért cserébe megvásárolja Doráéktól a követelést. Az alsóhatáriak olyan mesterien szervezték meg a szemfényvesztést, hogy a ČSOB Faktoring ki is fizetett nekik 222 ezer eurót a 280 ezres követelésért.

Csakhogy Doráék nem a saját cégük, hanem az NP Capital számlászámát adták meg a cseh bank leányvállalatának. Az NP Capital egy fehér ló, a balonyi Nagy Péter nevén futott, aki ifjabb Dora utasítására kivette a cég számlájáról a pénzt, amit azon nyomban le is adott Doráéknak. És amikor a ČSOB Faktoring rájött a turpisságra, a pénzüknek már bottal üthették a nyomát.

GYILKOSSÁG, vádlott: ifj. Dora Ferenc, Alföldi László

Az említett NP Capital tulajdonosát, Nagy Pétert 2011 második felében már kereste a rendőrség, hiszen ahogy az 5-ös vádpontban is olvasható, tudtán kívül Doráék különböző gazdasági csalásokhoz használták fel őt. Az áldozat 2012 februárjában a már említett búslaki erdősáv szélén találta magát Bugár György és Alföldi László társaságában. „Alföldi László átkarolta a fiatalember vállát, sétálni kezdett vele, és ahogy beszélgettek, másik kezével egy fegyvert vett elő, amivel azonnal fejbe lőtte áldozatát. Bugárral ezután egy gödröt ástak, amibe eltemették a károsultat, majd távoztak a helyszínről” – írja a vádirat.

Alföldi László

GYILKOSSÁG, vádlott: ifj. Dora Ferenc, Alföldi László

2012-ben ifj. Dora Ferenc azzal kereste fel Bugár Györgyöt, hogy el kéne tenni láb alól a cseh Martin Žalmáneket. A cseh férfit akkoriban egy olyan gazdasági bűncselekmény miatt körözte a rendőrség, amelyben az ifjabb Dora is érintett volt. 2012 novemberében a cseh férfi Szlovákiába utazott, és egy vízkeleti (Galántai járás) panzióban szállt meg. Onnan Alföldi László társaságában Alsóhatárra, egyenesen a polgármester luxusvillájához autózott. Ahogy kiszálltak a kocsiból, az udvaron Alföldi – az előző vádpontból ismerős módon – átkarolta a férfit, de amikor fegyvert rántott rá, Žalmánek menekülni kezdett. Támadója végül elkapta, a földre teperte, és lelőtte őt. Bugár György ezután egy bágerrel gödröt ásott a telken, majd oda temették el áldozatukat.

GYILKOSSÁG, vádlott: ifj. Dora Ferenc, Alföldi László

Ifj. Dora Ferenc 2013-ban újra Bugár segítségét kérte. Az indíték ugyanaz volt, mint az előző esetekben, az áldozat ezúttal is egy fehér ló, Madarász Krisztián volt. Az érsekújvári járásbeli férfit szintén gazdasági bűncselekményekhez használták fel, majd amikor a stróman a rendőrség látókörébe került, ifj. Dora meg akart szabadulni tőle. A vádirat szerint Madarászt is az öregebbik Dora udvarán lőtték le. A vérnyomokat Alföldi takarította el, majd Bugárral együtt az egykor Sátorék által épített félkész nyaraló telkére szállították a holttestet, ott földelték el áldozatukat.

KÁBÍTÓSZER-TERJESZTÉS, vádlott: Alföldi László

A vádlott 2017 végétől 2019-ig kábítószert szerzett be, amit egyelőre ismeretlen személyek számára értékesített. Galántai lakásán 2019. február 21-én 288 mg kristályos anyagot találtak, amely 134 mg metamfetamint tartalmazott. Ez 3-13 egyszeri drogadagnak felel meg – írja a vádirat.

Mindenki tagad mindent

És hogy mindehhez mit tudtak hozzátenni a július 29-i tárgyalási napon a vádlottak?

Mindannyian kijelentették: ártatlanok.

A teremben aztán négy terhelt közül csak id. Dora Ferenc maradt, és vallomást tett.

Elmondta, hogy nem volt a Sátor Lajos-féle bűnszervezet tagja – bár annak elöljáróit- Reisz Andort, Kádár Krisztiánt, Vlčko Pált ismerte. Majd egyszer Reisz egy Dora számára ismeretlen férfival jelent meg Alsóhatáron, akit csak „Embernek” szólított. A polgármester azt mondja, csak később derült ki számára, hogy Sátor Lajosról van szó.

„Amikor megtudtam, kik ezek, visszahúzódtam, tartottam tőlük” – fejti ki pozícióját Dora, aki úgy emlékszik vissza, hogy a szerdahelyi figurák először az alsóhatári halastónál bukkantak fel, mert oda jártak horgászni.

Azt állítja, hogy később azon az alsóhatári telken, ami máig az ő tulajdonában van, önkényesen kezdtek el maguknak nyaralót építeni a bűnözők, ő pedig nem mert nekik ellenszegülni. A félkész épület a mai napig ott áll a község határában.

Dora Ferenc számos alkalommal találkozott Sátor Lajossal – miközben az alvilági vezért a ’99-es dunaszerdahelyi tízes gyilkosság miatt körözték a rendőrök –, sőt, még Olaszországban is kirándult vele. A vádlott ezt azzal magyarázza, hogy Sátor élettársa, Csörgő Judit azzal csalta őt el oda, hogy egy árverésre mennek Olaszországba, ahol építőipari gépekre lehet licitálni. Az állítólagos árverésen aztán Dora nem vásárolt semmit.

A polgármester állítása szerint Csörgő cégét szabályos versenypályázat keretén belül választották ki az alsóhatári bérlakások megépítésére, és Dora azzal is példálózott, hogy a szóban forgó JOSTAV több csallóközi településen, például Hodosban vagy Karcsán is nyert hasonló megbízásokat.

Dora Ferenc kitartóan tagadta, hogy valaha bármilyen gyilkosságot megrendelt volna Sátoréktól, bár arra nem tudott kimerítő magyarázatot adni, hogy a tanúk miért őt jelölik meg megrendelőként. Azt mondja, nem érti, miért „ültek rá” a rendőrök, hiszen még egy pofont sem adott soha senkinek.

„Én ezektől a dunaszerdahelyi maffiózóktól nagyon féltem. Ha megjelentek, megettek, megittak, aztán széttörtek mindent. Mindig igyekeztem távol tartani magam tőlük. 30 évig voltam polgármester, nagyon sokan jártak hozzám vadászni az egész országból, komoly emberek. Nem passzolt volna dolog, ha ők látják, hogy én ilyenekkel mozgok”

– érvelt az idősebb Dora. Érdekes módon az 5-ös vádpontban tárgyalt gazdasági csalás ügyéről nem tudott mit mondani, és nem védte állítólagos bűntársát, a fiát sem. Elképzelhetőnek tartja, hogy akkoriban aláírt valamilyen papírokat, de erről a fia tudhat többet – tette hozzá.

A polgármester kihallgatása során folyamatosan esküdözött és ismételgette azt, hogy ő soha nem ártott senkinek.

„Az istenre esküszöm, haljak meg, ezekhez a dolgokhoz nekem semmi közöm”

– mondta a számlájára írt gyilkosságokról Dora Ferenc.

