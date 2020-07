Párkányban a legmagasabb a napsütéses órák száma

Párkány Szlovákia legdélebben fekvő városa. Országosan itt a legmagasabb az egy év alatti napsütéses órák száma. A kisváros a Duna bal partján, a szlovák-magyar határon fekszik. Dominika Blaháková alpolgármester szerint Párkányt egyaránt érdemes felkeresniük a sport, a víz és a történelem szerelmeseinek.

A legnagyobb helyi turistacsalogató a Vadas termálfürdő, ahol nemrég adták át a kilencedik kültéri medencét. A fürdési lehetőség mellett olyan attrakciókkal várják a vendégeket, mint a minigolf, a kötélpark, a csúszdavilág, a wakeboard vagy a gokart. A legforgalmasabb hétvégéken a napi látogatószám eléri a tízezret. Az új medence átadásának köszönhetően várhatóan tovább fog nőni a látogatottság.

Az alpolgármester elmondása szerint Párkányba kerékpárral is érdemes ellátogatni, hiszen a városon keresztül vezet az EuroVelo 6 kerékpárút. Párkányból rövidebb és hosszabb kerékpáros túrák is tehetők a környékre, de a vállalkozó kedvűek akár Bécsig vagy Budapestig is eltekerhetnek. Rendelkezésre áll a Mária Valéria Bike kerékpárkölcsönző is, amely egy határon átívelő projekt keretében valósult meg.

Párkányban rengeteg kávézóba, étterembe, fagylaltoshoz betérhetünk. Nyáron gyakoriak a különféle kulturális programok, a városi múzeum és galéria is várja a látogatókat.

„A történelem szerelmesei a 2001-ben újjáépített Mária Valéria hídon keresztül átmehetnek Magyarországra, ahol megtekinthetik Esztergom történelmi városközpontját. A szlovák állampolgárokon kívül Párkányt főleg csehek, magyarok és lengyelek látogatják, de más országok lakói is”

– tájékoztatott Blaháková. A Duna túlsó partján fekvő Esztergom a bazilikájáról híres, amely Magyarország leghatalmasabb temploma, de európai és világviszonylatban is a legnagyobbak közé tartozik. A kupolából gyönyörű kilátás nyílik a környező hegységekre – a Pilisre, a Börzsönyre, a Kovácspataki-hegyekre (Burda), valamint a Duna és a Garam összefolyására.

A járványügyi helyzettel kapcsolatban az alpolgármester elmondta: a városban mindenhol – a fürdőt is beleértve - betartják a tiszti főorvos és a Közegészségügyi Hivatal által hozott rendelkezéseket.

„Mindenhol intenzíven fertőtlenítenek, továbbra is kötelező arcmaszkot hordani a belső terekben. Fokozott figyelmet fordítunk a higiéniára és az ide látogatók biztonságára”

– hangsúlyozta Blaháková.

