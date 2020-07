Forró Krisztián (MKP): úgy érezzük, hogy ennek a három pártnak a tárgyalása indíthatja el ezt az egyesülési folyamatot

Tárgyalni hívta a Híd és az Összefogás vezetőit az egységes magyar politikai képviselet kialakításáról. Csak ezzel a két párttal akarnak összefogni?

Első körben csak ezzel a kettővel. Azt már korábban is elmondtam, hogy az Összefogás eszmei szempontból közel áll az MKP-hoz, ezért velük mindenképpen szeretnénk tárgyalni, a Híd pedig az a párt amely mérhető eredményt mutat a közvélemény-kutatásokban, tehát továbbra is megvan a szerepe a magyar közösség életében. Éppen ezért úgy érezzük, hogy ennek a három pártnak a tárgyalása indíthatja el ezt a folyamatot.

A későbbiekben természetesen mindenképpen be kell csatolni a többi magyar pártot is, de más intézményekkel, szervezetekkel is fel kell vennünk a kapcsolatot, amelyek a magyar közösség érdekeit képviselik.