Sólymos László (Híd): Nem lesznek egyszerű tárgyalások, van mit kibeszélni, megoldani. Kell ehhez egy kis idő.

Meglepően felgyorsult a gombaszögi Közéleti Piknik során a szlovákiai magyar pártok egyesülésének folyamata. Az Magyar Közösség Pártja (MKP) jövő hétre hívta meg a két másik párt vezetőit az első tárgyalási fordulóra, a Híd pedig augusztus 20-án közös szándéknyilatkozatot írna alá a másik két párttal az egyesülésről.

Fotó: Cséfalvay Á. András (archív)

A három pártelnök nyilvános reakciója alapján szinte már itt, Gombaszögön megszületett az egység. A folytatás már könnyű lesz?

Még messze nem vagyunk a végén.

Ez csak az első lépés volt afelé, hogy az egység létrejöhessen, hogy erős parlamenti képviselete legyen a szlovákiai magyaroknak, a régiónak és a többi szlovákiai nemzetiségnek.

Ez lehet a partnere a szlovák pártoknak, és el tudja majd érni a programja megvalósítását. Én úgy látom, hogy a tavalyi, európai parlamenti és az idei, parlamenti választások után már mindenkiben tudatosult, hogy akkor tudunk tovább menni, ha egyesítjük az erőinket.

Itt azért még csak a szándékot deklarálták, ön hogyan képzeli el a folytatást? Olyat már korábban is láttunk, hogy a szándék megvolt…

Ilyen még nem volt. Volt, hogy tárgyaltunk, olyan is, hogy már szinte megegyeztünk, de ilyen még nem volt, hogy a három pártelnök szándéknyilatkozatban vállalja, hogy meg fog egyezni. Ez egy új elem, egy erős üzenet, hogy valóban komolyan gondoljuk a megegyezést. Nemcsak önmagáért a megegyezésért, hanem azért, hogy olyat tudjunk nyújtani a választónak, amivel ő is elégedett lesz, neki is pozitív lesz.

De ez csak az első lépés. Jövő héten viszont már tárgyalások lesznek. Oda milyen elképzelésekkel érkezik? Hogyan állhat össze ez a három párt?

A találkozón akarom csak elmondani, hogy mi a fontos számunkra. Ebbe sok minden belefér, mi nyitottak vagyunk például közös párt létrehozására, ezen belül platformok kialakítására, de természetesen meg kell oldani azt is, hogy ezek hogyan tudnak majd egy pártban működni. Az a fontos, hogy a tárgyalások őszinték legyenek, és elfogadjuk egymást. Azt kell néznünk, hogy mi az, amit a másik hozni tud ebbe a közös szubjektumba.

Vannak olyan szavazók, akiket sem az MKP, sem az Összefogás nem tud megszólítani, de a Híd igen. Különbözőek vagyunk, ezért kell olyan politikai tömörülést létrehozni, amelyben mindenki megtalálja magát. A szélsőségeket természetesen kizárnánk.

Most önnel együtt még két pártelnök ült az emelvényen, van még néhány kisebb párt, őket hogyan akarja bekapcsolni az együttműködésbe?

Valamilyen szinten biztosan meg kell egyezni szinte mindenkivel, de én korábban is azt mondtam, és jelenleg is azt gondolom, hogy elsősorban az MKP-nak és a Hídnak kell tisztázniuk a dolgait. De jó alapnak tartom a háromoldalú egyeztetést is.

Mikorra szeretne eredményt látni?

Minél előbb. A Híd konstruktívan áll a tárgyalásokhoz. A belpolitikai helyzet is ingatag, nem látom értelmét annak, hogy elhúzzuk a dolgokat.

Hónapok?

Nem akarok határidőt szabni, tippelni sem. Nem lesznek egyszerű tárgyalások, van mit kibeszélni, megoldani. Kell ehhez egy kis idő.

De most úgy érzem most először, hogy mindhárom oldalon megvan az őszinte szándék.

- lpj -