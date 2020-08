Čaputová: Michal Kováčra úgy fogunk emlékezni, mint egy igazi államférfira

Michal Kováč volt köztársasági elnökre úgy fogunk emlékezni, mint egy igazi államférfira. Ezt Zuzana Čaputová elnök asszony írta hétfőn a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben. Az önálló Szlovák Köztársaság első államfője ma lenne 90 éves.

Zuzana Čaputová (TASR)

„Olyan időszakban töltötte be ezt a tisztséget, amikor szembe kellett helyezkednie egy autokrata politikai vezetővel, ha nem akarta megszegni az esküjét, miszerint a feladatait az állampolgárok érdekeit szem előtt tartva fogja ellátni. Az ár, amit ezért személy szerint fizetett, nem volt csekély” – írta Čaputová. Hozzátette: Kováč Szlovákia azon részét képviselte, amely végül elérte, hogy az ország beléphessen oda, ahová most is tartozik – az Európai Unió és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) tagállamai közé.

„Elnökként rendkívüli érdemeket szerzett ezen a téren” – hangsúlyozta.

„Michal Kováčra úgy fogunk emlékezni, mint egy igazi államférfira. Bár sokan bírálták őt és megkérdőjelezték a tetteit, Kováč elnök úr mindig hű maradt a meggyőződéséhez”

– véli Čaputová, aki felidézte a néhai államfő egyik mondását: „Nem akarom elhinni, hogy ha valaki egy erkölcsileg szükségszerű cselekedetet hajt végre, az a cselekedet lehet rossz”. Az elnök asszony szerint éppen azért lehetünk büszkék rá és becsülhetjük a politikai örökségét, mert „erkölcsileg szükségszerű tetteket” hajtott végre.

Az önálló Szlovák Köztársaság első elnöke 1930. augusztus 3-án született. Az SZK Nemzeti Tanácsa képviselői 1993. február 15-én választották meg őt államfőnek. 1993. március 2-től 1998. március 2-ig töltötte be a legmagasabb állami tisztséget. 2016. október 5-én, 86 évesen halt meg szívelégtelenségben.

