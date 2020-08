Brutális robbanás rázta meg a Közel-Kelet Párizsát, a közállapotok a New York-i ikertornyok elleni támadás szörnyűségeit idézik (VIDEÓ)

Erőteljes robbanás rázta meg kedden este a libanoni fővárost, Bejrútot, egyelőre nem ismerni az okokat.

Fotó: Youtube

A hírügynökségek jelentéseiből csak annyi derül ki, hogy a detonáció a bejrúti kikötő körzetében történt, ott, ahol több robbanóanyag-raktár található. A város felett vastag füstfelhő keletkezett.

What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA — Joe Truzman (@Jtruzmah) August 4, 2020

Több ember megsebesült, az első jelentések azonban még nem adtak hírt halálos áldozatokról. A 444.hu viszont úgy tudja, hogy legalább tízen meghaltak és több százan megsérültek, de ezek a számok meredeken emelkedhetnek.

Fireworks explosion?! I felt like I’m dying, I still can’t believe it #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/EMTS470FOH — Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) August 4, 2020

A robbanás hallható volt a város több kerületében is, sok háznak az ablakai is betörtek, az épületek ablakait akár 10 kilométerrel messzebb is betörte a légnyomás. Nem tudni, mi okozta a robbanást, a helyi tájékoztatási eszközök valószínűnek tartják, hogy kikötői balesetről lehet szó.

(444.hu/MTI)