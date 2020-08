Simonék megragadták Trianon témáját, és elvitték az oktatási minisztériumba, hogy bekerüljön a tankönyvekbe

A Simon Zsolt vezette Magyar Fórum lecsapott Trianon évfordulójára és arra hívja fel a figyelmet, hogy az eltelt egy évszázad elég hosszú időnek tekinthető, hogy az eseményeket történelmi perspektívából nézzük. Ehhez azonban szükség van egymás jobb megismerésére és egyfajta szemléletváltásra az oktatásban, ezért volt kézenfekvő, hogy ellátogassanak az oktatási tárcához.

Kedden délben a Magyar Fórum képviselői hivatalos találkozón vettek részt Filip Mónika oktatásügyi államtitkárral, ahol ismertették a javaslataikat egy a szlovákiai etnikai kisebbségek történetéről szóló tankönyv létrehozásával, illetve annak állami kerettantervbe való beillesztésével kapcsolatban.

Simonék emlékeztették a tárgyalópartnerüket, hogy Csehszlovákia, majd Szlovákia megalakulásával nem homogén nemzetállam jött létre, ellenkezőleg Szlovákia mindig is egy többnemzetiségű államalakulat volt, jelenleg is az és ez a továbbiakban is így lesz. "Ezért javasoljuk, hogy a kisebbségek Trianon utáni története és a jelenlegi helyzete váljon a történelemoktatás részévé."

(para)