Az űrből látható pingvinürülékből jöttek rá, hogy vannak még felfedezetlen kolóniák

Új császárpingvin-kolóniákat fedeztek fel az Antarktiszon műholdas felvételek segítségével.

Fotó: Pixabay - illusztráció

A brit antarktiszi kutatóprogram (British Antarctic Survey, BAS) tudósai a Sentinel-1 űrmisszió adatainak értékelése alapján tizenegy új kolóniáról számoltak be - közölte az Európai Űrügynökség, az ESA szerdán.

Bár az állatok túl kicsik ahhoz, hogy láthatóak legyenek a műholdas felvételeken, guanójuk, vagyis ürülékük alapján azonosítható a jelenlétük, mivel hatalmas foltokat hagynak hátra a jégen.

A tudósok eredményeiket a Remote Sensing in Ecology and Conservation című tudományos folyóiratban mutatták be.

A röpképtelen tengeri madarak tanulmányozása műholdak nélkül rendkívül nehézkes, mivel a Föld távol eső és nehezen megközelíthető területein élnek, ahol ráadásul akár mínusz 50 Celsius-fokra is süllyedhet a hőmérséklet.

Az új adatok alapján a teljes antarktiszi kontinensen 61 császárpingvin-kolónia él.

"Ez egy nagyon izgalmas felfedezés. És bár jó hír, a kolóniák kicsik, a teljes populációt csak 5-10 százalékkal növelik meg kicsivel több mint félmillió egyedre, vagyis 265 500 - 275 500 költőpárra" - mondta el Peter Fretwell, a BAS geográfusa, a tanulmány vezető szerzője.



(MTI)