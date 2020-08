Eric Garcia nem hosszabbítja meg szerződését a Manchester Cityvel

Eric García nem hosszabbítja meg a jövő nyáron lejáró szerződését a Manchester Cityvel, így a 19 éves spanyol labdarúgó jövőre ingyen távozhat a klubtól.

Fotó: AP

Ezt a gárda spanyol vezetőedzője, Josep Guardiola jelentette be.

"Közölte velünk, hogy nem akarja meghosszabbítani a Manchester Cityvel kötött szerződését, amelyből még egy év van hátra. Szerettük volna, ha velünk marad, és új szerződést tudunk vele kötni, de ezek szerint ő más klubban akar játszani" - nyilatkozta Guardiola a Real Madrid elleni találkozó előtt.

A két együttes pénteken 21 órától játssza a BL-nyolcaddöntő manchesteri visszavágóját, amelyet a házigazda City 2-1-es előnnyel vár.

Spanyol sajtóhírek szerint Eric Garcíát nevelőklubja, az FC Barcelona kereste meg, ahonnan 2017-ben szerződtették a manchesteriek. A középhátvéd a 2019/20-as szezonban lett az első keret tagja, 24 tétmérkőzésen lépett pályára. A júniusi újrakezdést követően csak három bajnoki mérkőzést hagyott ki, ebből kettőt sérülés miatt.

A City szerdán jelentette be Nathan Aké szerződtetését, a holland belső védőért angol sajtóhírek szerint 40 millió fontot fizettek a Bournemouth-nak.

A német Leroy Sané személyében rutinos játékos hagyta el idén nyáron a Manchester Cityt - a 25 éves szélső a Bayern Münchenhez igazolt -, miközben az angol sajtóban több név is szerepel a lehetséges érkezők között. A SkySports úgy tudja, hogy a Manchester Citynél a 29 éves szenegáli belső védő, Kalidou Koulibaly (Napoli), illetve a 22 éves argentin csatár, Lautaro Martinez (Internazionale) is a kiszemeltek között van, miként a 20 éves portugál irányító, Joao Félix (Atlético Madrid) is.

MTI