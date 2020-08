Korona-hírek: Franciaországban karantén utáni rekord, Olaszországban meghosszabbított szigorítások, az USA-ban már 160 ezer halott

A járvány miatti karantén feloldása utáni legmagasabb számú napi új koronavírus-fertőzöttet regisztrálták Franciaországban - derült ki az egészségügyi minisztérium pénteki közleményéből.

Fotó: AP/TASR

Az elmúlt 24 órában 2288 fertőzöttet jelentettek a csütörtöki 1604 és a szerdai 1695 után. A járvány kezdete óta az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 235 ezret a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

Az elmúlt 24 órában a halálesetek száma 12-vel nőtt, és így elérte a 30 324-et.

A kórházban ápolt betegek száma 49-cel 5011-re csökkent, míg az intenzív osztályon kezeltek száma három nap alatt héttel 383-ra nőtt. Április 8-án még 7148 paciens szorult intenzív osztályon történő ellátására.

Olaszországban szeptember 7-ig meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket

Olaszországban szeptember 7-ig meghosszabbították a koronavírus megfékezését szolgáló járványügyi intézkedéseket.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök kormánya pénteken este hozott egy erről szóló rendeletet, amely a többi között a zárt közterekben történő maszkviselési kötelezettséget és a távolságtartási szabályokat is előírja. Érvényben marad a nagyobb csoportosulásokra vonatkozó tilalom is.

Conte a kabinetülést követően ezzel összefüggésben olyan rendkívüli intézkedésekről beszélt, amelyek megfelelnek a jelenlegi körülményeknek. Olaszország az év elején a járvány által az egyik legerőteljesebben sújtott országok közé tartozott, de az intézkedéseknek hála sikerült úrrá lenni a helyzeten. A miniszterelnök ugyanakkor éberségre intett mindenkit.

Az olasz kormány mindemellett óvatos lazításokat is elfogadott a turizmus területén, így például a turista hajók szeptember 15-től ismét kifuthatnak, persze a fedélzetükön szigorú egészségügyi óvintézkedések betartása mellett. Szeptember elsejével megnyithatnak a szakkiállítások is, a szervezési és felépítési munkálatok már most megkezdődhetnek. A turizmus és a kultúra támogatására a kabinet további három milliárd eurót különített el.

A péntek esti kormányülésen ezen felül további családtámogatásokról és gazdasági, pénzügyi segélyekről döntöttek. Ezzel százmilliárd euróra gyarapodott az olasz kormány segélycsomagja. Az új intézkedések között szerepelnek az egyéni vállalkozóknak nyújtott adófizetési haladék, illetve az ország strukturálisan lemaradó déli régióit felkaroló támogatások.

"Nem fogjuk megosztani Olaszországot, hanem a lemaradó régióknak ugyanúgy támogatást nyújtunk az újrakezdéshez, mint az egész országnak együttvéve" - jelentette ki Conte.

A kormányfő felszólította az olaszokat, hogy továbbra is tartsák be a vírus megfékezését szolgáló intézkedéseket.

"Nem szabad visszaesnünk, semmissé téve erőfeszítéseinket. Megértem a fiatalokat, akik szívesen visszatérnének az éjszakai élethez, de felelősségteljesen kell viselkednünk. A szeretteitek élete forog kockán" - fűzte hozzá Conte.

Olaszországban eddig 249 ezer 756 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 35 ezer 190-en hunytak el a kórban.

Némileg mérséklődött a koronavírus terjedése a nyugat-balkáni országokban

Mérséklődött ugyan, de még nem igazán lassult le a koronavírus terjedése a Nyugat-Balkánon, szombatra 972-vel emelkedett az igazolt fertőzöttek és 21-gyel a halottak száma.

A regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 276-tal 27 608-ra, Koszovóban 181-gyel 9869-re, Észak-Macedóniában 155-tel 11 554-re, Bosznia-Hercegovinában 291-gyel 13 687-re, Montenegróban pedig 69-cel 3549-re nőtt.

A halottak száma Szerbiában öttel 626-ra, Koszovóban hárommal 303-ra, Észak-Macedóniában kettővel 519-re, Bosznia-Hercegovinában tízzel 394-re, Montenegróban pedig eggyel 61-re nőtt.

Az Egyesült Államokban meghaladta a 160 ezret a járvány halálos áldozatainak a száma

Az Egyesült Államokban meghaladta a 160 ezret a járvány halálos áldozatainak a száma - derül ki a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház péntek délelőtti adataiból.

A legtöbb halálos esetet Kaliforniában, Texasban és Floridában regisztrálták, s miközben több tagállamban a járvány enyhülését tapasztalják, 23 tagállamban emelkedik a vírus okozta Covid-19 fertőzésben és szövődményeiben elhunytak aránya. Erősödik a járvány Nevadában és Louisianában. A diagnosztizált fertőzöttek száma egyébként az országban több mint 4 millió 900 ezer.

A járvány halálos áldozatainak száma az elkövetkező négy hónapban megduplázódhat, december elejéig akár 300 ezer főre is emelkedhet - olvasható az északnyugati Seattle városában lévő Washington Egyetem egészségügyi intézetének tanulmányában, amelyet pénteken hoztak nyilvánosságra. A tanulmány szerint több mint 65 ezer halálos eset elkerülhető lenne a jövőben, ha az amerikaiak, betartva az óvintézkedéseket, viselik a szájmaszkot.

Az Egyesült Államok több tagállamában kötelező a szájmaszk viselése nyilvános helyeken, több államban viszont ez nem így van.

Jelentősen javult a járványhelyzet New York államban is. Andrew Cuomo kormányzó pénteken bejelentette: az iskolákban újraindulhat a személyes részvétellel történő oktatás. De a döntés a tankerületek felelőssége - tette hozzá.

Több tagállamban, köztük Georgiában, Indianában, Mississippiben és Tennessee-ben a néhány oktatási intézményben már a múlt héten megkezdődött a tanítás. Donald Trump amerikai elnök az iskolák újranyitását sürgeti.

Pénteken bejelentették: Mike DeWine ohiói kormányzó második vírustesztje negatív lett. A republikánus politikus első vírustesztje csütörtökön pozitív volt, ezért nem is tudott találkozni az Ohióba látogató Donald Trumppal.

(MTI)