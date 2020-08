Egymást ekézi az egykori és a jelenlegi belügyminiszter a tárcától kirúgott krimiszerző miatt

Robert Kaliňák egykori belügyminiszter Roman Mikulec jelenlegi tárcavezető szégyenének tartja azt, hogy menesztették a rendőrként és krimiíróként is tevékenykedő Dominik Dánt - írja a TV Noviny .

Az egykori belügyminiszter álláspontját unokaöccse, Erik Kaliňák hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán.

„A jelenlegi belügyminiszterrel ellentétben, aki a miniszteri fizetése mellett az öregségi nyugdíjat is felveszi, Dominik Dán ezt elutasította, és annak ellenére, hogy megtehette volna, sosem akarta a fizetése mellett még a nyugdíjat is felvenni. Egyértelműen a miniszter kínlódásának és amatörizmusának a megnyilvánulása, hogy a megtakarításra hivatkozott, ugyanis olyan hosszú távú rendőrségi szolgálat esetében, mint amilyennel Dominik Dán is rendelkezik, az öregségi nyugdíj megközelítőleg egyenlő a fizetéssel... A miniszter inkább engem támadhatott volna, ugyanis a Dominik Dánt érintő személyzeti parancsot én adtam ki belügyminiszterként. Ő csak azt teljesítette, amire én utasítottam“