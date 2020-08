Hogy nézhet ki a szeptemberi iskolakezdés a koronavírus árnyékában? Így látja az oktatásügyi miniszter

Alig egy hónap maradt a nyári szünidőből, a legtöbb szülőt pedig aggasztja, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt szeptemberben ismét bezárhatják az iskolákat.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter szombaton a noviny.sk-nak elmondta, igyekezni fognak, hogy ne kelljen tömegesen bezárni az iskolákat az új tanévben.

A miniszter a szülőknek és a tanároknak is azt javasolja, hogy a szünidő utolsó két hetében lehetőség szerint ne utazzanak külföldre.

Gröhling kijelentette, az aktuális helyzetben egyelőre nem került számításba, hogy szeptembertől ismét be kellene zárni az iskolákat. A tervek szerint a szeptemberi iskolakezdésnek pontosan úgy kellene kinéznie, mint a júniusi bizonyítványosztásnak, tehát szigorúbb szabályozások nélkül, és anélkül, hogy a diákokat kisebb csoportokba kellene osztani.

A szülők és az iskolaigazgatók is bíznak abban, hogy nem ismétlődik meg a márciusban kialakult helyzet. „Igyekezni fogunk, hogy elkerüljük az oktatási intézmények tömeges bezárását, inkább regionálisan, illetve egyesével zárjuk majd be az iskolákat, hiszen ha egy város egyik iskolájában találunk egy esetet, nem zárhatjuk be az összeset, hanem azt az egyet, és megteszünk minden szükséges intézkedést, hogy a többi intézmény működhessen” – magyarázta Gröhling.

A minisztérium konkrét útmutatót készít az oktatási intézményeknek azzal kapcsolatban, hogy mi a teendő, ha koronavírus-gyanús esettel találkoznak. „Ezek egyfajta szemaforként szolgálnak majd oktatási intézményeknek, tehát külön az óvodáknak, az alap- és középiskoláknak, a főiskoláknak és egyetemeknek, valamint a kollégiumoknak” – magyarázta Elena Prokopová, a minisztérium szakértője.

Gröhling arról is beszélt, hogy az úgynevezett tévésulit, olyan formában, ahogy azt tavasszal tervezték, nem indítják el, helyette azonban a YouTube videómegosztó portálon szeretnének virtuális órákat tartani, ezekkel kapcsolatban részleteket egyelőre nem árultak el.



(noviny.sk)