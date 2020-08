Martin Scorsese filmeket és televíziós műsorokat fog készíteni az Apple-nek

Martin Scorsese filmeket és televíziós műsorokat fog készíteni az Apple streamingszolgáltatása számára - jelentette be kedden a vállalat, amely többéves szerződést írt alá az Oscar-díjas olasz-amerikai filmrendezővel.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A Nagymenők, a Taxisofőr és még megannyi filmklasszikus rendezője saját, Sikelia Productions nevű cégén keresztül fogja legyártani a tartalmakat.

Scorsesét megelőzően mások mellett Oprah Winfrey, Ridley Scott, Alfonso Cuarón és Julia Louis-Dreyfus is csatlakozott az Apple TV Plus streamingszolgáltatás tartalomgyártóihoz.

Az Apple készíti Scorsese legújabb, Killers of the Flower Moon című filmjét Leonardo DiCaprio és Robert De Niro főszereplésével. A thrillert a mozikban is bemutatják, majd az Apple TV Plus kínálatában lesz elérhető.

Scorsese Az ír című maffiaeposzát tavaly a Netflixnél forgatta, miután a film magas, több mint 160 millió dolláros költségei miatt a hagyományos stúdiók nem vállalták a munkát.

(MTI)