KORONAVÍRUS: Közel félszáz új fertőzött van megint Szlovákiában

Szerdán is jócskán nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Szlovákiában: 2 741 elvégzett tesztből 49 lett pozitív.

Fotó: TASR - illusztráció

A járvány kezdete óta így már 2 739 esetben igazolták a fertőzést az országban, eddig összesen 286 852 mintavételt vizsgáltak ki.

Szerdán nem nőtt a halálos áldozatok száma, továbbra is 31. Jelentősen emelkedett viszont a gyógyultak száma is: tegnap 55 fertőzöttet nyilvánítottak hivatalosan is gyógyultaknak, a járvány kezdete óta így már 1 939 személy küzdötte le a megbetegedést.

A koronavírussal összefüggésben 57 személyt kezelnek kórházban, közülük 43 páciensnél már igazolták a fertőzést, a többiek esetében még nem ismert a teszt eredménye.

Intenzív osztályon két pácienst kezelnek, mesterséges lélegeztetésre négyen szorulnak.

A hétnapos mozgó medián értéke 43. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 769.



(NCZI/parameter)