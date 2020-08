Nemzetek Ligája - Néhány mérkőzést semleges helyszínen rendezhetnek

A Reuters brit hírügynökség értesülései szerint az esetleges helyszínváltozásokról a Bajnokok Ligája jövő vasárnapi fináléja előtt határoz az európai szövetség (UEFA). A döntésnél figyelembe veszik, hogy Európa-szerte hogyan áll a vírushelyzet és milyen óvintézkedések vannak életben, mivel szeretnék elkerülni, hogy az utolsó pillanatokban kelljen törölni a találkozókat. Az UEFA a múlt héten kijelentette: szoros együttműködésre számít a válogatottakkal a nehéz helyzetben, amikor a semleges helyszínen történő meccsrendezést sem szabad kizárni a lehetőségek közül.

Az UEFA jelenlegi szándékai szerint valamennyi találkozót zárt kapuk mögött rendeznék, ám néhány ország részéről - ahol a járványügyi helyzet kedvezőbb - felvetődött az igény, hogy ha korlátozásokkal is, de engedhessenek be szurkolókat. Magyarország mellett Lengyelországban engedélyezett a drukkerek belépése a futballstadionokba és Franciaországban, valamint Svájcban is rendeztek már néhány találkozót korlátozott nézőszámmal.