A GDP alakulása mindenkit meglepett, kivéve a kormányt

A bruttó hazai termék (GDP) alakulása, melyről pénteken tájékoztatott a Statisztikai Hivatala, mindenki számára meglepetés, kivéve a kormánykoalíciót. Ezt a pénteki sajtótájékoztatóján jelentette ki Igor Matovič (OĽANO) kormányfő, melyet Marcel Klimekkel, a pénzügyminisztérium államtitkárával együtt tartott meg.

Fotó: TASR

Matovič szerint ez a fejlemény bizonyítja, hogy a kormány sikeresen teljesítette a célját, vagyis sikerült megvédenie a cégeket és az alkalmazottakat a világjárvány kedvezőtlen gazdasági következményeitől.

A statisztikai hivatal adatai szerint a gazdasági növekedés a második negyedévben 12,1%-kal esett vissza, ami az elemzők, a kormányfő és az államtitkár szerint is kisebb a vártnál. Matovič úgy véli, ez a kedvező fejlemény annak tudható be, hogy egészségügyi szempontból az ország nagyon jól birkózott meg a világjárvánnyal, és egyik cég sem került karanténba. Szlovákiában így nem állt le a termelés, ki tudták elégíteni a külső keresletet is, ami biztosította, hogy a gazdasági károk a lehető legkisebbek legyenek.

Matovič rámutatott: míg Szlovákia a gazdasági következményeket tekintve az első negyedévben európai viszonylatban a 4. legrosszabb helyet foglalta el, addig a második negyedévben „valahova középre” küzdötte fel magát. Egyelőre azonban még nem érkeztek meg az adatok minden országból. A kormányfő szerint a munkanélküliség is a többi országéhoz hasonló szinten maradt.

A kedvező gazdasági és egészségügyi eredmények tükrében a kormány úgy döntött, hogy a járványellenes küzdelem első vonalában dolgozó alkalmazottak számára 50 millió eurót különít el. A pénzt az egészségügyi nővérek, katonák, rendőrök és a szociális intézetek alkalmazottai között fogják szétosztani az egyes szaktárcák. A miniszterelnök becslése szerint fejenként 300-500 eurós jutalomról lesz majd szó. Hozzátette: ez az összeg csak azoknak jár, akik az első vonalban tették kockára az életüket és az egészségüket.



TASR