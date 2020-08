Új előadásokkal, bérlettel és ifjúsági programmal is készül a Komáromi Jókai Színház

A Komáromi Jókai Színház a koronavírus okozta járványhelyzet miatt igencsak nehéz fél év elé néz. Ennek ellenére, a vezetőség és a színészek nem keserednek el, keményen dolgoznak, hogy átvészeljék ezt az időszakot. Ezt Gál Tamás, a színház igazgatója mondta az intézmény hétfői sajtótájékoztatóján.

Balról: Matusek Attila, Gál Tamás, Varga Emese, Garajszki Margit, Banai Tóth Pál (A szerző felvétele)

„Bízunk benne, hogy már nem tér vissza a vírus, azonban akkor sem fogunk elkeseredni, ha mégis így történne. Biztos vagyok benne, hogy ahogyan eddig tudtuk kezelni ezt a helyzetet, úgy a későbbiekben is képesek leszünk rá. Ebben az esetben folytatnánk a már elkezdett online tevékenységünket, vagyis a felvidéki magyar költők műveinek online történő feldolgozását” – fejtette ki az igazgató, aki továbbá hangsúlyozta, az alkalmazottak fizetése nincsen veszélyben, azt ugyanis Nyitra megye biztosítja. A különféle egyéb kiadásokat viszont önerőből kell beteremteniük, így például a rendező, jelmeztervező és koreográfus bérét, de a kosztümök és díszlet árát egyaránt. Mindez előadásonként akár 50 ezer eurót is jelenthet. Az anyagiak kapcsán Gál Tamás örömmel konstatálta, hogy egyre nő a színház támogatóinak száma, ami nagyban hozzájárul a jelenlegi nehéz időszak átvészeléséhez.

A fotó a színház évadzáróján készült (Facebook)

Varga Emese művészeti vezető ismertette a következő évadban bemutatásra kerülő színdarabokat, melyek a színház honlapján részletesen megtekinthetők.

Garajszki Margit beszámolt róla, hogy a Komáromi Jókai Színház a következő színházi évadtól a gyermekek és az ifjúság számára nevelési és színház-pedagógiai programot hirdet meg, melynek keretében komplexen szeretnének foglalkozni a fiatal nézőikkel.

„Fontosnak tartjuk, hogy célzottan tudjuk megszólítani a fiatalokat. Legfőbb célunk a nézői utánpótlás kinevelése. A színházi előadásokon kívül szeretnénk különféle kísérőprogramokkal is a fiatalok rendelkezésére állni. Éppen ezért felkészítő és levezető foglalkozásokat indítunk”

– magyarázta. A színházi előadást megelőzően tehát felkészítő drámapedagógiai foglalkozásokat ajánlanak majd, melyek egyfajta ráhangoló foglalkozások lesznek az iskolai csoportoknak. Az előadást követően pedig levezető drámapedagógiai foglalkozásokat terveznek, melyek segítenek jobban megérteni a színpadon látottakat. „Azt gondolom, ha tudatosan foglalkozunk a fiatalokkal, akkor sikerülhet kinevelnünk egy olyan nézői bázist, akik évek múltán is a sajátjuknak fogják tekinteni a Komáromi Jókai Színházat. Egy olyan réteget, amely érteni és szeretni fogja a színház nyelvét.”

Garajszki Margittól továbbá megtudtuk, hogy a gyermekeken kívül a pedagógusoknak is segíteni kívánnak.

„A színház az élményalapú oktatás egyik legjobb eszköze. Éppen ezért online tanári segédanyagokkal szeretnénk hozzájárulni a pedagógusok munkájához”

– fűzte hozzá, majd megjegyezte, a tanárokkal való konzultációt szintén folytatni szeretnék, mondván, ők azok, akik a leginkább tudják, hogy a diákokat mely témák és irodalmi művek érdeklik. Említést tett a szeptemberben meghirdetésre kerülő színháztörténeti vetélkedőjükről is, mely a Hamlet című darabjukhoz fog kapcsolódni. Ezen túl elmondta, terveik közt szerepel nyílt olvasópróbák megvalósítása, melyeken a szélesebb közönség is részt vehet. Ennek célja, hogy a nézők jobban megértsék és megismerjék az alkotási folyamatot.

A közintézmény gazdasági helyzetéről Banai Tóth Pál gazdasági igazgató tájékoztatott. „A színház finanszírozása alapvetően négy lábon áll. Az egyik a megyei hozzájárulás, a második a saját jegybevételek és bérletelőadásokból származik, a harmadikat a támogatók alkotják, míg a negyedik „lábat” a pályázati források teszik ki.” A fenntartó Nyitra megyétől érkező támogatás az épület fenntartására és a bérek kifizetésére korlátozódik, minden másra a másik három forrásból kell meríteni. „Nem vagyunk egyszerű helyzetben, azonban jó hír, hogy egyelőre úgy látjuk, a színházlátogatási, illetve a vállalkozók támogatási kedve nem esett vissza.”

A sajtótájékoztatón jelen volt Matusek Attila, a Hamlet című darab rendezője is, aki röviden bemutatta a színdarabot, mely holnap kerül első ízben bemutatásra. „Fontosnak tartom a színművészetis egyetemisták bemutatását, öten közülük szerepelnek is a darabban. Nem a nagyszínpadon, hanem a stúdióban adjuk ezt elő. Ez az egyetemisták számára is jobb, hiszen nincsenek azonnal sokkolva a hatalmas nézőtérrel. A Hamletről már sokat hallottunk, ennek ellenére szeretném, ha mindent elfelejtenénk róla, s prekoncepciók nélkül, nyitottan ülnének be a nézők a színdarabra, mely Hamlet fiatalságáról, lázadásáról és energikus mivoltáról szól, természetesen nem elfelejtve az intelligenciáját, valamint a problémáit sem.”

Ehhez Gál Tamás hozzáfűzte, a Hamlet bemutatója után a stúdiót átkeresztelik. Benkő Géza, méltán elismert színművész nevét kapja meg. Az igazgató azt is elárulta, hogy az új bérletük Holocsi István nevét fogja viselni.

Ezt az augusztus 28-án, a Klapka téren megrendezésre kerülő bérletek éjszakáján már be is lehet szerezni. Az eseményen nem csupán a színház, hanem az összes városi intézmény megmutatkozik majd.

Zárásképp a színház igazgatója örömét fejezte ki az új munkatársak érkezését illetően.

(SzC)