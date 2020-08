Bajnokok Ligája: A Paris Saint-Germain az első döntős

A Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató Paris Saint-Germain jutott elsőként a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjába, miután kedden a lisszaboni elődöntőben 3-0-ra legyőzte a magyar válogatott kapus Gulácsi Péter együttesét, az RB Leipziget.

Fotó: TASR/AP

Bajnokok Ligája, elődöntő:

Paris Saint-Germain (francia) - RB Leipzig (német) 3-0 (2-0)

------------------------------------------------------------

gólszerzők: Marquinhos (13.), Di María (42.), Bernat (56.)

Gulácsi a kapuban, míg válogatottbeli társa, Willi Orbán a cserepadon kezdte a találkozót, így a sorozat történetében a legjobb négy között először lépett pályára magyar játékos.

Mindkét klub első BL-fináléjára készült: a 2009-ben alapított lipcsei együttes mindössze másodszor érdekelt az első számú kupasorozatban, míg a PSG eddig csak egyszer, 1995-ben jutott el a legjobb négyig. A párizsiak két elődöntője között eltelt 25 év egyébként BL-rekordnak számít, eddig legtöbbet az Ajaxnak kellett várnia a fináléba jutás lehetőségére, 1997 és 2019 között.

A PSG szerezhetett volna korai gólt: a védők közül kiugró Neymar lövése után a kapufáról ment ki a labda, majd be is találtak a párizsiak, ám Gulácsi felszabadítása után Neymar csuklójában akadt el a játékszer, így a találatot nem adta meg a holland játékvezető, Björn Kuipers.

A 13. percben viszont már érvényes gólt szerzett a Paris Saint-Germain, Ángel Di María középre csavart szabadrúgása teljesen üresen találta meg Marquinhost, aki pontos és erős fejesével vezetést szerzett, Gulácsinak nem volt esélye védeni.

Ezt követően is inkább a francia gárda volt aktív támadásban, noha a félidő derekán pontrúgásokból, gyors ellentámadásokból már a Lipcse előtt is adódott néhány lehetőség. A játék képébe a támadásban változatlanul veszélyesebb PSG sztárjainak váratlan húzásai hoztak színt: Neymar szemfüles szabadrúgása például a kapufán csattant. Még a szünet előtt növelni tudta az előnyt a PSG: Gulácsi az ellenfélnek rúgta a labdát, amely visszakerült Di Maríához, aki közelről nem hibázott.

A fordulásra kétgólos hátrányban kettős cserével változtatott Julian Nagelsmann, és kiegyenlítettebb is lett a mérkőzés képe az RB Leipzig labdaszerzéseinek, határozottabb játékának köszönhetően. Mégis a PSG talált be ismét, Juan Bernat fejesébe Gulácsi csak belekapni tudott, és bár a német csapat játékosai lest reklamáltak, a videobírós elemzés után végül érvényesnek találták a gólt.

A háromgólos különbség után lassult a játék, ám a francia csapat így is dolgozott ki helyzeteket: Mbappé és Paredes lövését, Di María szabadrúgását is hárította Gulácsi, aki váratlan szituációban is mutatott be bravúrt. Willi Orbán a 83. percben csereként lépett pályára, egy fejelési kísérlete volt.

A PSG ötödik francia csapatként került a legrangosabb kupasorozat döntőjébe a Reims (1956, 1959), a Saint-Étienne (1976), az Oympique Marseille (1991, 1993) és az AS Monaco (2004) után, a trófeát közülük csak a Marseille-nek sikerült elhódítania 1993-ban.

A BL további programja:

elődöntő, szerda:

Olympique Lyon (francia)-Bayern München (német), Lisszabon 21.00, v.: Antonio Mateu Lahoz (spanyol)

döntő:

vasárnap 21.00

mti/para