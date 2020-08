Több mint egymillió euróból újult meg a váralja Füleken (Fotók) 

Ötéves projekt zárult Füleken. Augusztus 14-én a városi ünnepségsorozaton belül hivatalosan is átadásra került a revitalizált váralja. A széleskörű INTERREG határon átnyúló projektnek köszönhetően csaknem egymillió euró érkezett a városba.

A füleki városi hivatal archívuma - további fotókért kattints!

A Sátorosbánya Község, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és Bátonyterenye Város partnerekkel közösen realizált projekt előkészületei még 2015-ben kezdődtek. A projektpartnerek összesen közel 2,2 millió euró összegű támogatásban részesültek, melyből Fülekre több mint 920 ezer euró került.

Ehhez az összeghez a város még körülbelül 240 ezer euróval járult hozzá.

„Hatalmas munkát tudhatunk magunk mögött. A sok bürokratikus akadály után, melyek miatt némely versenyeztetéseket négyszer is meg kellett ismételnünk, és a projekt több mint egy évvel történő meghosszabbítását követően, ma átadjuk ezt a művet a nagy nyilvánosságnak. Sikerült valami, ami néhány évvel ezelőtt még lehetetlenségnek tűnt. Ez a hely, amely a város egyik megbélyegezett része volt, ma reprezentatív külsővel fogadja mind a hazaiakat, mind a turistákat”

– nyilatkozta Agócs Attila polgármester.

A nagy összegű támogatás által a városnak sikerült felújítania a váralja utcáinak egy részét, befejezni a sétálóövezetet, modern nyilvános illemhelyeket kialakítani, parkolót építeni a személyautók és turistabuszok részére, megmenteni a városi erődítmény utolsó kis bástyáját, helyreállítani és befedni az ágyútornyot, kicserélni a Bebek-torony tetőfedését, kikövezni a várudvar bejáratától az alsóvárig vezető utat és felújítani a borházat, amely főleg a gyerekeknek és tanulóknak szánt tevékenységeknek szolgál majd színhelyéül.

A polgármester szerint a projekt célja a turizmus támogatásán és a váralja esztétikusabbá tételén kívül a vállalkozói tevékenységek beindítása is a város ezen részében.

„Abból a tapasztalatból indultunk ki, hogy a Várfelső utcában a felújítását követően beindult az élet – a vállalkozók felvásárolták az egyes házakat, és üzlethelyeket nyitottak. Bízunk benne, hogy a revitalizálásnak köszönhetően fokozatosan ez történik majd a váralja többi utcácskájában is, és a városnak ez a része is működő urbanisztikai elemévé válik a városközpontnak” – fejezte be a polgármester.

Mikuš Kovácsová Klaudia