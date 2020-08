Cihanouszkaja üzenetet küldött: az EU ne ismerje el a hivatalos eredményt - VIDEÓ

A szomszédos Litvániába menekült egykori angoltanár az EU rendkívüli, a fehéroroszországi helyzetet megvitatandó csúcsértekezlete előtt tette közzé angol nyelvű üzenetét a közösségi médiában.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azzal a feladattal néz szembe, hogy miképpen vessen gátat az országban kibontakozott tömeges tiltakozásoknak, amelyek a legnagyobb kihívást jelentik 26 éve tartó regnálásának. Az államfő tagadja, hogy csalások történtek az augusztus 9-i elnökválasztáson.

Cihanouszkaja üzenetében azt mondta: Lukasenka elvesztette legitimitását a fehérorosz nemzet és a világ szemében. Hozzátette, hogy ő a jogos győztese az elnökválasztásnak, új választások megtartását szeretné nemzetközi megfigyelők jelenlétével.

Belarus opposition leader and probable winner of presidential elections Sviatlana Tsikhanouskaya addressed the European leaders pic.twitter.com/vJc2uXh4rz