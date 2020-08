A nemzetiségi adásnak reagálnia kell a digitális kor kihívásaira

A Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) nemzetiségi műsorszolgáltatásának reagálnia kell a digitális kor kihívásaira, jelentette ki Lovász Attila, a nemzetiségi adások részlegének igazgatója. Lovász az RTVS Tanácsának csütörtöki ülésén mutatta be a nemzetiségi műsorszolgáltatás állapotáról és fejlődéséről szóló, a 2011-2019 közötti időszakra vonatkozó komplex jelentést.

Illusztrációs felvétel (TASR)

„Ami a rádiót illeti, már ma is nyilvánvaló a hallgatók számának csökkenő tendenciája. Forradalmi változások, az új technológiák bevetése és alkalmazása nélkül nem leszünk képesek tartani a jelenlegi szintet. Ma az RTVS nemzetiségi adásai mintegy 154 000 állandó hallgatóhoz jutnak el” – mutatott rá Lovász. A jövő elsőrendű kihívása szerinte a webhelyek számára történő közszolgálati tartalomgyártás nemzetiségi vonalon is, és a digitális korhoz való alkalmazkodás.

Lovász kiemelte a közszolgálati műsorszolgáltató aktív hozzáállását ezen a téren.

További nagy feladatként jelölte meg egy teljes értékű hírportál létrehozását, amely a nagyobb lélekszámú kisebbségek igényeit elégítené ki, ezzel párhuzamosan pedig információs portálok indítását a kisebb lélekszámú kisebbségek számára. Hangsúlyozta a marketingberuházás fontosságát is.

Az elmúlt évtizedet értékelve kiemelte a nemzetiségi programok adásidejének meghosszabbodását. A roma adás esetében megháromszorozódott, a magyar adás esetében pedig megduplázódott az adásidő, tette hozzá. Beszámolt továbbá a piaci részesedés növekedéséről is.

„Míg 2011-ben 1-1,5 százalék körül mozgott, jelenleg a becslés szerint eléri a 3,7 százalékos szintet. A nemzetiségi műsorszolgáltatásnak 154 000 állandó hallgatója van”

– részletezte Lovász.

Az RTVS Tanácsának ülésén részt vett Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos, valamint a nemzeti kisebbségekért és etnikai csoportokért felelős bizottság több tagja is, akik több megjegyzést is fűztek a jelentéshez. Kiemelték a különféle regionális történésekről beszámoló nemzetiségi műsorszolgáltatás szinkronizálásának fontosságát, és szót ejtettek olyan témákról is, mint az RTVS és a nemzetiségi egyesületek közötti együttműködés, a szerkesztők nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, illetve a nemzetiségi programok propagálásának javítása.

Bukovszky szerint a legproblematikusabb, legtöbbet tárgyalt téma a nemzetiségi műsorszolgáltatással összefüggésben az időkapacitás növelésének kérdése.

Erre reagálva Igor Gallo, az RTVS Tanácsának elnöke különböző megkötésekre hívta fel a figyelmet. Peter Medviď, a nemzeti kisebbségekért és etnikai csoportokért felelős bizottság tagja megjegyezte, hogy a nagy sportesemények idején a kettes adón a nemzetiségi adás a háttérbe szorul. Hozzátette: azt sem érti, nyáron és az ünnepi időszakban miért szünetel a nemzetiségi műsorok gyártása.

Martin Kákoš, az RTVS Tanácsának alelnöke az adásidővel kapcsolatban kiemelte: fontos a koncepció, és tudni kell, hogy az egyes kisebbségek tagjai mit is várnak el a nemzetiségi műsorszolgáltatástól.

