Idén a világjárvány miatt nem a szokásos időben, hanem most hétvégén szervezik a Gombaszögi Nyári Tábort, amely ebben az évben a Gombaszög LITE nevet kapta. A rendezvény helyszínén, a gombaszögi völgyben egy új színpadot is átadtak, amely ezentúl a fesztivál komolyzenei előadásainak lesz az otthona.

A tábor helyszínéül szolgáló Andrássy-kempingben, a Fekete-patak partján épült fel a Korona Kórus új színpada. 2014-től kezdve a tábor szervezői csapata évről évre az együttműködés újabb szintjeire lépett a gömöri komolyzenei formációval. 2020-ban, a Gombaszög LITE-on mérföldkőhöz érkezett ez a kooperáció. Az új színpad megvalósításával immár állandó helyszínt kapott a kórus, a völgy pedig egy újabb impozáns konstrukcióval bővült.

Az eseményt a kórus vezetője, Tömöl Gabriella nyitotta meg, aki elsősorban köszönetet nyilvánított Bokor Rékának, a fesztivál művészeti vezetőjének, Ambrus Jánosnak, a gombaszögi barlangot üzemeltető természetvédelmi egyesület képviselőjének és Orosz Örs főszervezőnek, akik nélkül az új Korona-színpad nem valósulhatott volna meg. Hangsúlyozta abbéli reményét, hogy ez a felvidéki magyarok közös ügyét is tudja majd szolgálni. Orosz úgyszintén köszöntötte a jelenlévőket, és egy rövid áttekintést adott Gombaszög és a Korona Kórus kapcsolatáról és közös munkájáról. Arról is beszélt, hogy ez új színpad is az igényes felvidéki magyar zene terjesztésének misszióját viheti egy lépéssel előrébb.

Az ünnepélyes átadót követően a kórus 4 különböző stílusú művet adott elő. Felcsendült például Kodály Zoltán Ének a szépszavú múzsához c. alkotása, de szerelmes népdalok és spanyol kocsmazene is felhangzott. Az utolsó dalt követően pedig állófogadással zárták le az ünnepélyes átadót. Az új színpadot két tehetséges verséneklő együttes avatta fel, a HoryZone és Paradigma.

A Gombaszög LITE névre keresztelt, családiasabb hangulatú eseményre augusztus 20-23. között kerül sor. A járványügyi intézkedéseknek megfelelően a résztvevők számát legfeljebb ezer főben határozták meg. A tábor programja idén elsősorban a hazai fellépőkre és előadókra koncentrál, ők állhatnak majd a Kocsmakert, a FolkSzöglet, a Szoba Chill és a Korona Kórus színpadára, de működik a Labirintus udvar is, ahol életvezetési, önismereti beszélgetésekre kerül sor.

Pénteken lép fel Szarka Gyula és zenekara, ahogy a párkányi Jóvilágvan is. Őket követi a kevés magyarországi előadók egyike, a BRAINS. Éjfél után pedig a Gorlo Volka áll a színpadra. A FolkSzögletben pedig a Sajó Banda tanít néptáncolni, az új lépéseket pedig a táncházban lehet kipróbálni, amelyben Nagy Csomor András és zenekara játszik.

A szombati napon is több zenei helyszín várja a táborozókat. Fellép a The Butchers, a Fortissimo Music Band, az Estendøn és a Phoenix RT is. A Korona Kórus színpadán a Viharvirág és a Zekeres zenél. A FolkSzögletben szombaton délután a rozsnyói Sajó Banda tanít táncolni, este pedig a Csángálló zenekar lép fel, majd pedig hajnalig tartó táncház veszi kezdetét.

A vasárnap ugyan a pihenésé, de az egész rendezvény ideje alatt lesznek csapatjátékok is, a legkisebbeket pedig szokás szerint várja a GombaOvi.

