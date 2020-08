Koronavírus - Majdnem 100 koronavírusost azonosítottak, de többen voltak a gyógyultak pénteken Szlovákiában!

Pénteken 3833 teszt alapján 93 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Szlovákiában, és ez azt jelenti, hogy négy nap alatt 394 személy tesztje lett pozitív.

A négynapos rekordot az április 15. és 18. közti időszak tartja 298 pozitív teszttel. Mostanáig 3316 fertőzöttet azonosítottak országszerte.

Ugyanakkor elmondható, hogy végre elindult felfele a gyógyultak száma is, és ugyan most is nagyon magas volt az új fertőzötteké, meghaladta azt a gyógyultaké, akik pénteken 102-en voltak (összesen 2147-en). Haláleset nem történt, a nagymegyeri öngyilkosság értelemszerűen nem ide sorolandó.

Az aktív fertőzöttek száma így 11 nap után először csökken, épp 11-gyel, és most 1136.

A kórházakban 62 koronavírusos vagy koronavírus-gyanús beteg fekszik, közülük 44-nél igazolták a fertőzést. Négyen fekszenek az intenzív osztályon, 3 személyt kell mesterségesen lélegeztetni.

(parameter/NCZI)