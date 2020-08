Franciaországban a fiatalok között négyszer olyan gyorsan terjed a koronavírus, mind az idősek körében

Az új koronavírus négyszer olyan gyorsan terjed a 40 év alattiak körében, mint a 65 év felettiek között Franciaországban - közölte Olivier Veran francia egészségügyi miniszter egy vasárnap megjelent interjúban, de figyelmeztetett, hogy a fertőzés terjedése gyorsul az idősek, illetve a veszélyeztetettek körében is.

Veran felhívta a figyelmet arra a Journal Du Dimanche című lapban megjelent interjúban, hogy az új fertőzések nagy száma nem csak a több teszt elvégzésének tudható be.

"Veszélyes a helyzet!" - jelentette ki.

Emmanuel Macron államfőhöz hasonlóan a miniszter is kizártnak nevezte, hogy újra kijárási korlátozásokat vezessenek be az országban, de azt lehetségesnek mondta, hogy bizonyos helyeken lesznek korlátozó intézkedések, miután a járvány intenzitása jelenleg éppen nő Franciaországban, de másutt is Európában. E pillanatban 38 gócról tudnak az országban.