Így kell vállalkozniuk a "törvénytisztelő" bíróknak, és ha éppenséggel Bödört nem akarják rács mögé küldeni, az egy teljesen más kérdés

Az Állattenyésztő (Dobytkár) ügyben az Agrárkifizető Ügynökség volt vezetése, és több ismert vállalkozó is a gyanúsítottak között szerepel. Nagy nehezen vizsgálati fogságba került a Smer-közeli nyitrai oligarcha, Norbert Bödör, valamint az Agrárkifizető Ügynökség (PPA) korábbi elnöke is. A Specializált Büntetőbíróság korábbi elnöke, Michal Truban is kapott támogatást a mezőgazdasági alapból, aztán - elfogultnak tartott - döntést is hozott az ügyben érintett Bödörről. Szerinte minden kóser, nincs itt semmi látnivaló.

A Sme lap összefoglalta az érdekes tudnivalókat a büntetőbíróság bírájával, Trubannal összefüggésben. A Selmecbánya mellett található Štiavnické Bane határában fekvő domb tetején áll egy a közelmúltban felújított épület, ami panzióként szolgál és a neve Altmayer.

A Specializált Büntetőbíróság korábbi vezetője a tulajdonosa, illetve a neje, aki a Legfelsőbb Bíróság bírája. A trófeákkal alaposan kidekorált Altmayerről annyit lehet tudni, hogy az a vadászatban érdekelt kuncsaftokat próbálja megszólítani. Ez nem is csoda, hiszen a tulaj, maga Truban is nagy vadász hírében áll, amit egy 11 éves - máig lezáratlan, a strasbourgi bíróság előtt heverő - ügye is alátámaszt. Az épület 43 személy befogadására képes, amit a Truban házaspár még 2014-ben vett meg és azóta néhány százezer euró hitelt is felvettek az épület rekonstrukciójára. A helyiek gyakran látják a büntetőbíróság bíráját a panziónál, ezért sokan azt gondolhatják, ő vezeti az intézményt. Truban persze tagadja ezt, hiszen

a bírók nem vállalkozhatnak, és ő törvénytiszetlő állampolgár.

Trubanék az épületet és a környező telket bérbe adják az Altmayer nevezetű társaságnak, amelyiket a közös gyerekeik igazgatnak. Egy bérleti szerződést kötöttünk a gyermekeinkkel - magyarázta a helyzetet Truban. Az épület felújításához felvett

hitelt tehát ők fizetik, és egyedüli hasznuk a bérleti szerződésből származik.

Azt azonban nem tagadja a bíró, hogy rendszeresen igénybe veszi a panzió nyújtotta szolgáltatásokat.

"Itt van egy apartmanom is, ahol a kutyáimat is tartom, ezért járok ide." - magyarázta a Sme lapnak Truban.

Az említett Altmayer cég bejegyezési adatai megegyeznek az "öreg" Truban állandó lakhelyének címével.

2016-ban az Altmayer 29 ezer euró támogatást kapott a PPA-tól, amelynek a szerződését Truban lánya írta alá.

Ismert, hogy Truban pedig első fokon nem adott helyt a nyomozók kérelmének, hogy helyezzék vizsgálati fogságba a PPA-s ügy kapcsán pénzmosással vádolt Norbert Bödört. Ezt végül csak a fellebbezés után a Legfelsőbb Bíróság hagyta jóvá.

Hogy az agrárdotáció, valamint Truban döntése között minimálisan közvetett kapcsolat lehet, arra utal az ügy koronatanújának, Marek Kodadának a vallomása. Kodada a földművelésügyi minisztérium régiófejlesztési és közvetlen kifizetésekkel foglalkozó főosztályának korábbi vezetője. Kodada az ügy kipattanása óta együttműködik a rendőrséggel, és azt vallotta májusban, valamint júliusban is, hogy az említett dotációt elintézték.

Kodada azt mondta, hogy Ján Gajan ügyvéd kérésére, aki szintén a gyanúsítottak között szerepel, járt Juraj Kožuchnál, a PPA akkori elnökénél, hogy Truban családja biztosan megkapja a dotációt. Arról nem beszélt, hogy ez ügyben Truban maga lépett volna fel, vagy csupán próbáltak segíteni neki, hogy azt később visszakérhessék.

Truban elutasítja, hogy a támogatás megítélésénél segített volna a neve. A Speciális Büntetőbíróság tagja azt is mondja, hogy nem érez hálát ezért a dotációért, hiszen az Altmayer minden előírt feltételnek eleget tett.

