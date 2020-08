Rendőr szólhat ránk, ha nincs rajtunk szájmaszk ott, ahol kell

A COVID-19-pozitív esetek számának növekedése miatt a rendőrség alaposabban és szigorúbban fogja ellenőrizni a járványellenes óvintézkedések betartását a nyilvános helyeken. Erről szerdán tájékoztatott Roman Mikulec (OĽANO) belügyminiszter.

Roman Mikulec (Fotó: TASR)

„Rendelkezésünkre áll a szükséges kapacitás” – jelentette ki a tárcavezető a kormányülés után. Az ellenőrzésekről még egyeztetni fog a rendőrség vezetésével is. Prioritást fognak élvezni a forgalmasabb belső terek, ahol csekélyebb a légáramlás. „A rendőrök természetesen nem lehetnek ott mindenhol, ezért továbbra is számítunk az emberek felelősségteljes magatartására, és arra, hogy a felelősen viselkedők figyelmeztetni fogják azokat, akik nem tartják be az óvintézkedéseket” – jegyezte meg.

Az új fertőzöttek számának növekedése a közegészségügyi hivatalok munkatársai szerint főleg az importált esetekkel van összefüggésben. Marek Krajčí (OĽANO) egészségügy-miniszter korábban arról beszélt, hogy a világjárvány második hulláma súlyosabb lesz, mint az első volt. Hozzátette: az új típusú koronavírus terjedése az ún. szuperterjesztők számlájára írható. Kedden 84 új COVID-19-pozitív esetet vettek nyilvántartásba.

(TASR)