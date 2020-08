Az SzNF-ről emlékeztek meg Dunaszerdahelyen: "Nekik köszönhetően is élhetünk ma békében, nyugalomban, és anyagi jólétben"

A szlovák nemzeti felkelésről emlékeztek meg Dunaszerdahelyen csütörtökön.

A Csallóközi Népművelési Központ által szervezett megemlékezésen részt vett többek között Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármester, Deraj Michal, a Járási Hivatal elöljárója, Gútay László városi képviselő, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke, Libuša Kľučková, az Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetsége járási bizottságának elnöke, a dunaszerdahelyi Matica-ház igazgatónője, Jozef Janský - Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetségének galántai területi bizottságának elnöke, Takács Tímea, a Csaplár Benedek VMK igazgatónője és Jana Svetlovská, a Csallóközi Népművelési Központ igazgatónője is.

"Ez a nemcsak szlovákiai, de európai jelentőségű hősies esemény sajnos máig nincs teljesen feltérképezve és úgy dokumentálva, mint azt megérdemelné" - jegyezte meg köszöntő beszédében Deraj Michal. Emlékeztetett arra, hogy a felkelés abban az időben tört ki, amikor a német haderő elkezdte megszállni Szlovákiát a hazai ellenség hathatós segítségével.

"De talán éppen ez a tény igazolja, hogy Szlovákia mégsem volt egy fasiszta állam úgy, ahogy arról sokan beszélnek. Az egyszerű emberek tépték le a fasizmus függönyét, a kiállásukkal, emberfeletti cselekedeteikkel és fontos üzenetet bocsátottak ki a világba. Hangsúlyozni kell, hogy abban az időben, amikor még egyáltalán nem volt biztos, milyen lesz a jövő Európában" - húzta alá.

Figyelmeztetett arra, hogy a felkelést más nemzetek képviselői is támogatták, csehek, lengyelek, a ma már egykori szovjet tagállamok képviselői, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, franciák, magyarok, románok, bolgárok, szerbek, olaszok, zsidók, spanyolok, de németek is. "Tehát a szlovák nemzeti felkelést világszintűnek is nevezhetjük" - fogalmazott.

"Úgy tűnhet, hogy az ilyen tragédiákhoz hasonló nem ismétlődhet meg, és mégis, 70 év béke után a helyzet másképp fest. A béke és a szabadság különleges, de törékeny értékek. A felkelést véresen elnyomták, de az áldozatok, a felégetett falvak, a tömegsírok, tömeggyilkosságok , a több tízezer elhurcolt ember üzenete mindörökké itt marad velünk" - szögezte le.

Beszélt arról is, hogy Szlovákia azon országok közé tartozik, mely polgárai a lakosság arányában a legtöbb kitüntetést kapták az izraeli bizottságtól, mely a holokauszttal szembeszálló embereket kutatja fel a világban.

„Rajtunk, szülőkön, nagyszülőkön, tanárokon múlik, hogy az SzNF üzenetét átadjuk gyermekeinknek és unokáinknak. Becsület és dicsőség. Nekik köszönhetően is élhetünk ma békében, nyugalomban, és anyagi jólétben. Védjük meg a létünk eme esszenciáit!" - zárta beszédét Deraj Michal.

Jozer Janský ünnepi beszédében Zuzana Čaputová köztársasági elnök szavait idézte fel, melyeket a felkelés tavalyi, 75. évfordulója alkalmából mondott el: "Örülök, hogy lehetőségem van önöknek, résztvevőknek a szemébe mondani, hogy kiérdemelték ezt az országot, amire már három generáció joggal büszke. A felkelés nélkül nem lennénk egy antifasiszta és demokratikus hagyományokkal bíró ország. Ha viszont szeretnénk a felkelés üzenete előtt tisztelegni ma is, meg kell őriznünk a hitünket abban, amiben a felkelés képviselői is hittek. A felkelés nélkül legyőzöttek és történelmileg megalázottak lennénk."

"Senki nem tudja szóban és írásban sem megragadni azt az áldozatkészséget, bátorságot, hősiességet, lelkesedést, harciasságot és szenvedést, amit a több tízezer katona, partizán civil lakosság és áldozat tanúsított vagy elszenvedett. A dicsőségét és nyomorát azoknak a nőknek és férfiaknak, fiataloknak és öregeknek, akiknek az antifasiszta ellenállás életük legerősebb élménye"

- fűzte hozzá, kiemelve, hogy a felkelők üzenete ma új dimenziót is kap, ugyanis ma sem szabad engedni a fasiszta eszmék, az intolerancia bármilyen formájának megújulásával szemben.

„A szövetség tagjainak megtiszteltetés, hogy ennek folytatói lehetünk, és mi valóban azok vagyunk, szívünkkel, lelkünkkel védjük a becsületüket, ezt megígérhetem" - mondta.

A megemlékezést koszorúzással zárták a város, illetve a jelenlévő intézmények és szervezetek képviselői.

