Az egészségügyi miniszter szerint nem igaz, hogy az arcmaszk miatt túl sok szén-dioxidot lélegzünk be

Nem igaz, hogy az arcmaszk miatt túl sok szén-dioxidot lélegzünk be, és hogy káros hatással van az egészségre. Ezt Marek Krajčí (OĽANO) egészségügy-miniszter jelentette ki, reagálva az arcmaszkról terjedő dezinformációs kampányra.

Fotó: TASR

Hozzátette: az interneten, főleg a közösségi oldalakon sok, egymásnak ellentmondó információ terjed a COVID-19 betegséggel kapcsolatban. „Fontos, hogy bízzunk a nemzeti egészségügyi intézetek, az epidemiológusok, az orvosok, a szakképzett és gyakorlott egészségügyi alkalmazottak által közölt információkban, kövessük az utasításaikat és fogadjuk meg a tanácsaikat” – olvasható abban a bejegyzésben, amelyet a Szlovák Közegészségügyi Hivatal tett közzé a közösségi hálón pénteken.

A bejegyzésben a hivatal munkatársai felhívják a figyelmet, hogy az arcmaszk viselése csak akkor hatékony, ha a szájat és az orrot is takarja. A sérült, nedves vagy piszkos maszkot ki kell cserélni. Az egyszer használatos arcmaszk ismételt használata nem ajánlott.

Ján Mikas tiszti főorvos felhívta a figyelmet, hogy a legalapvetőbb és leghatékonyabb védekezési módok a maszkviselés mellett a társadalmi távolságtartás, valamint a rendszeres kézmosás és –fertőtlenítés. „E három óvintézkedés betartásával jelentősen visszaszoríthatjuk nemcsak a COVID-19, hanem sok más fertőző betegség, például az influenza terjedését is” – hangsúlyozta Mikas, hozzátéve: az említett szabályokat kint is, bent is ajánlott betartani. Arra intett mindenkit, hogy szabadtéren is kerülje a tömeget. Olyan helyeken, ahol sok ember gyűlik össze, ajánlott felvenni az arcmaszkot akkor is, ha kint vagyunk, és mielőbb távozni onnan.



