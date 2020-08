Vadiúj színben jöhet az iPhone 12

Néhány nap múlva várhatóan bemutatják az új iPhone 12-t, ami színben is hozhat némi meglepetést.

A tajvani DigiTimes belső forrásokra hivatkozva közölte, hogy

Az iPhone 11 széria jelenleg fehér, szürke, arany, fekete, zöld, sárga, piros árnyalatokat vonultat fel modelltől függően. Igaz, az iPhone XR elérhető kék színben, de az egy élénkebb, világosabb árnyalat, mint a rebesgetett mélykék.

Navy blue iPhone 12 Pro. I want it so badly. https://t.co/xtTlMsYNIY