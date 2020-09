Kotleba elítélt rasszista vérebei és társaik kekeckedtek a parlamentben, Kollár kitiltotta őket!

Szerdán a parlament egy, az államfő által megvétózott törvénymódosításokat, valamint a szlovák vállalkozó belgiumi halála kapcsán megalkotott nyilatkozatot tárgyalna egy rendkívüli ülés keretén belül. Nem sokkal azt követően viszont, hogy Boris Kollár megnyitotta az ülést, be is rekesztette.

A figyelmeztetett képviselők (Fotó: TASR)

Most tárgyalnák meg a parlamentben például az ügyészségről szóló törvény módosítását, mely a főügyészi és speciális ügyészi poszt közelébe engedne korábban nem ügyészként tevékenykedő jogászokat is.

A másik megvétózott javaslat az elektronikus kommunikációról szóló törvényt érinti, és lehetővé tenné rendkívüli helyzetben a Közegészségügyi Hivatal számára, hogy megszerezze azok telefonszámát, akik vörös jelzéssel ellátott kockázati kategóriába sorolt országban jártak.

Zuzana Čaputová ugyancsak megvétózta a gyermek-, illetve egészségkárosodottak ombudsmana visszahívásának módját megváltoztató törvénymódosítást, ami szintén a plénum elé kerül.

Emellett a Smer, illetve a parlament vezetése is beterjesztett egy nyilatkozatot, mellyel tiltakoznának a szlovák vállalkozó Jozef Chovanec tisztázatlan körülmények között bekövetkezett halála kapcsán, és magyarázatot követelnének a belga hatóságoktól. Chovanec két és fél évvel ezelőtt szívinfarktus következtében életét vesztette a belgiumi Charleroi repterén. A belga média azonban nemrég lehozott egy videót abból a helyiségből, ahol fogva tartották, miután a hivatalos bejelentés szerint helytelenül viselkedett. Ezen látható, hogy a fejét a falba verő Chovanechez féltucat rendőr rohant be, majd az ágyon lefogják, az egyik rendőrnő pedig a nácikéhoz hasonló karlendítést mutat be és Hitler-bajuszt imitál. Chovanec ezután eszméletét vesztette, majd kómába esett és már nem ébredt fel.

Mindezek megtárgyalását azonban fel kellett függeszteni, az ĽSNS néhány képviselője, illetve a listájukon bejutott, de már a frakciójukból kilépett függetlenek is elutasították a szájmaszk viseletét. Boris Kollár, a parlament elnöke név szerint is figyelmeztette őket: Andrej Medvecký, Milan Mazurek, Miroslav Urban, Peter Krupa (mindannyian ĽSNS), Štefan Kuffa és Tomáš Taraba (függetlenek).

Medveckýt korábban egy sötétbőrű férfi megveréséért és ittas vezetésért is elítélték, Mazureknek pedig az előző választási ciklus végén azért került ki a parlamentből, mert rasszista megjegyzéseket tett a romákra egy rádióadásban. Kuffa arról ismert, hogy börtönbe küldte volna azokat a nőket, akik elvetetik a magzatukat.

"Aki meri, vegye le a szájmaszkot!" - zengték a parlamenti ülésteremben, mire Kollár azt válaszolta nekik: "nem egy falusi ünnepségen vannak, viselkedjenek úgy mint a képviselők!" Majd hozzátette, hogy ha ez sikerül a gyerekeknek az iskolában, akkor bizonyára nekik is menni fog, illetve hogy példát kellene mutatniuk a nemzetüknek.

Kollár ezután berekesztette az ülést és összehívta a képviselői testületet, majd a vége az lett, hogy Kollár az egész napra kitiltott a kekeckedő képviselők közül hármat: Medveckýt, Mazureket és Krupát.

(TASR)