A parlament megtörte az elnöki vétót: kikérhetik azoknak a telefonszámát, akik a vörös zónába sorolt országokban jártak

Kikérheti a szolgáltatótól a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) azon személyek telefonszámát, akik a vörös zónába sorolt országokban jártak. Szerdán megtörték az elnöki vétót a parlamenti képviselők, és elfogadták az elektronikus hírközlésről szóló törvénytervezetet, amely egyben módosítja a közegészségügy védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvényt is.

Fotó: TASR - illusztráció

A módosítás azt is kimondja, hogy 5000 euró bírság szabható ki azokra, akik nem tartják be a kötelező karantént, miután visszatértek Szlovákiába egy vörös zónába sorolt országból. Az államfő már jelezte, hogy ha megtörik a vétót, az Alkotmánybíróságához fordul.

„Kihágást követ el az a személy, aki válság idején nem veti alá magát az intézkedéseknek, nem tartja be a karantént a Szlovákiába való belépés után egy járvány vagy egy veszélyes fertőző betegség terjedése idején" - áll a módosító javaslatban. Ezért a kihágásért 5000 euró pénzbírságot szabhat ki a közegészségügyi hatóság.

A módosítás célja az olyan személyek további ellenőrzése, akiknek regisztrálniuk kell a vörös, veszélyes zónából hazaérkezve. „A törvényjavaslat célja, hogy a szolgáltató megadja a Közegészségügyi Hivatalnak azon ügyfeleinek telefonszámát, akiknek SMS-t küldtek, mert veszélyes országban voltak és meghatározott időn belül visszatértek Szlovákiába, ugyanakkor az általános együttműködés keretében az érintettek engedélye nélkül is feldolgozhatnak és szolgáltatnak adatokat a közegészségügyi hivatalnak" - fogalmaznak az előterjesztők. Az üzemeltető így az érintettek beleegyezése nélkül is feldolgozhatja a helymeghatározó adatokat, például figyelmeztető SMS-üzenetek küldésekor.

A javaslat azoknak az adatoknak a körét is szabályozza, amelyeket az érintett beleegyezése nélkül feldolgozhatnak. A telefonszám mellett „a szükséges mértékben és a szükséges ideig feldolgozható az adatforgalom, hogy meghatározható legyen, az előfizető mikor jelentkezett be a hálózatba, valamint megállapíthatók legyenek az előfizető tartózkodási helyének adatai az előfizető beleegyezése nélkül is."

A Közegészségügyi Hivatal legfeljebb 60 napig gyűjtheti, dolgozhatja fel és tárolhatja ezeket az adatokat, ezt követően haladéktalanul meg kell semmisíteni őket.

„A Közegészségügyi Hivatal csak abból a célból kérhet ki ilyen adatokat, hogy megelőzze a világjárvány vagy egy veszélyes, fertőző betegség előfordulását és terjedését" - áll az anyagban.

A Közegészségügyi Hivatalnak jelentést kell tennie a parlament alkotmányjogi bizottságának arról, hogyan kezelte az adatokat. A törvénymódosítás a kihirdetés napján léphet hatályba.



