Lakhelyünk nem iparnegyed!

Beszélgetés Bindics Zsolttal

Ön a „Dunaszerdahelyi logisztikai park“ megépítése elleni petíció kezdeményezője, egyben a petíciós bizottság megbízottja. Mi sarkallta a tiltakozás elindítására?

A családom, a gyermekeim, a szomszédaim nyugalmának, az emberhez méltó életkörnyezet védelme. Szerencsére nem vagyok egyedül, aki úgy érzi, hogy ezzel a megaberuházással otthonunk nyugalma örökre felborulhat. Naponta több száz kamion, legalább 300 személyautó és egy 286 ezer négyzetméteres ipartelep működési szennye kerül településeink légterébe. A zajról nem is beszélve.

Nincs abban ellentmondás, hogy a Csallóköz egyik közismert vállalkozója beruházás-ellenes lépésre szánta el magát?

Kényszerből, hiszen sosem voltam beruházás-ellenes. Most sem a Panattoni Slovakia Development Kft. beruházása ellen ágálunk. Csupán azt szeretnénk elérni, hogy más területet válasszanak beruházásuk helyszínéül. Zöld lakóövezetek gyűrűjében egy ilyen hatalmas, 28 hektáros logisztikai park megépítését talán még egy banánköztársaságban sem engedélyeznék a hatóságok. A monstrum néhány ponton kőhajításnyira tornyosulna családi házaink, csendes kertjeink fölé. A közlekedési bonyodalmakról már nem is beszélek.

Hegyéte vezetése feltehetően a magasabb adóbevételek reményében szavazta meg a terület átminősítését ipari zónává?

Vitathatatlan, hogy Hegyétének és a közigazgatásilag hozzá tartozó Balázsfának néhány 10 ezer euróval megnövekedne az ingatlanadó-bevétele, ami talán elég lenne túlterhelt útjaik évi karbantartására. Morális szempontból nem elhanyagolható, hogy ez a bevételük mások rovására történne. Nagyudvarnok, Balázsfa és Dunaszerdahely keleti lakótelepén gyengülne a közlekedés biztonsága, gyorsabban tönkremenne az úthálózat, növekedne a légszennyezés, miközben az újonnan épült kertes családi házak százai értéktelenednének el.

Csak hát ez az üzem új munkahelyeket is teremteni fog.

Ez is vitathatatlan, de köztudott, hogy munkaerő híján számtalan dél-szlovákiai vállalat már évek óta külföldi vendégmunkások ezreit kényszerül alkalmazni. És azt az álhírt is el kell oszlatnom, hogy ebből a beruházásból a személyi jövedelemadó közvetlenül a hegyétei önkormányzat pénztárba kerül. Ez az adó az állami költségvetésbe folyik be.

Mi a petíciós bizottság legfőbb kifogása a beruházási tervvel szemben?

Egy ilyen gigász építési engedélyezéséhez civilizált országban nem szabadna elégnek lennie az egyszerűsített környezetvédelmi vizsgálatnak. Most mégis ez zajlik. Azt követeljük, hogy a hatóságok kötelezzék a beruházót a teljes körű környezetvédelmi hatásvizsgálatra. Akkor talán arra sem kerülne sor, hogy további termőföld váljon egy irracionális elképzelés martalékává. Egy ekkora monstrum természetes helye a családi házaktól távoli, az autópályához közeli ipari park lenne. Például a lebontott dunaszerdahelyi cukorgyár helyén sem mutatna idegenül. Ha ez itt, e csodálatosan zöld, csöndes falvak négyszögében megépül, tájidegen, ipari szörnyként fog funkcionálni. Akkor nem lesz más lehetőségünk, mint elköltözni innen, és a végsőkig, akár Strasbourgig elmenve harcolni a jogainkért. De mi sem elköltözni, sem pereskedni nem akarunk. Csak emberbarát környezetben, nyugalomban élni.

