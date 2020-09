Čaputová figyelmeztet - évente csaknem 5000 szlovákiai halálát okozza egy láthatatlan ellenség

Évente csaknem 5000 ember halálát okozzák a rossz levegőminőség miatt kialakult légzőszervi, illetve szív és érrendszeri betegségek Szlovákiában. Ezt Zuzana Čaputová államfő közölte a közösségi oldalán a hétfői Tiszta Levegő Nemzetközi Napja alkalmából.

Fotó: TASR

„El kell kezdenünk nyíltan beszélni arról, hogy a többi uniós tagországgal összehasonlítva, a mi levegőnk van leginkább beszennyezve finom porszemcsékkel, az ún. PM10-zel. Ezzel valamit kezdenünk kell” – jegyezte meg az államfő azt is hozzátéve, hogy nem csak a tiszta levegő nemzetközi napján kell erre gondolnunk.

Az államfő szerint konkrét lépéseket lehetne belefoglalni Szlovákia megújítási tervébe, és erre uniós pénzeket is felhasználhatnánk. „Az épületek széleskörű felújítása, amelybe a fűtőrendszer korszerűsítése is beletartozik, segíthet az energiaköltségek csökkentésében, és főleg csökkentheti a házak és épületek nem elég hatékony fűtése miatt keletkezett levegőszennyezést” – közölte az államfő. Hozzátette: épp a nem elég takarékos épületek, és az elöregedett fűtőrendszerek felelnek a szennyezett levegő csaknem 80 százalékáért, ami veszélyt jelent az ország lakosainak az egészségére.

Az államfő azt is elmondta: már Igor Matovič (OĽANO) kormányfővel és Andrej Doležal (Sme rodina jelölt) közlekedés- és építésügyi miniszterrel is beszélt arról, hogy az épületek felújításának is a megújítási tervek részét kellene képeznie.



TASR