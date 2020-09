Slovensko má prísne kontroly e-shopov. Prečo je to pre vás dobré?

To, že sú slovenské obchody pod neustálou paľbou kritiky a kontroly slovenských kontrolných orgánov (konkrétne napr. Slovenskej Obchodnej Inšpekcie, skrátene SOI), je pre vás vlastne skvelá správa. Pýtate sa, prečo? Odpoveď je jednoduchá: ste chránení, a to doslova z každej strany. A nás, ako eLampy.sk, sa to týka tiež.

My sa staráme, aj keď nekontrolujú

Samozrejme, tým sme nechceli povedať, že keby nás SOI nekontroluje, že by sme boli zlí a nedodávali vám načas naše produkty. Ale s kontrolou štátu, ktorý prakticky nikdy žiadne pochybenia na našej strane nenašiel, máte hneď dvojnásobnú istotu, že naša práca je naozaj kvalitná a že ju odvádzame stopercentne férovo a poctivo.

Pravidelná štátna kontrola znamená, že orgány kontrolujú nielen náležitosti na našom webe, ale aj v predajniach, kde sledujú hygienické podmienky, to, ako sa jednotlivé svietidlá v našom sklade ukladajú a ďalšie náležitosti. Vďaka tomu vieme, že to, čo robíme, robíme zjavne dobre, pretože pravidelne počúvame od kontrolného orgánu SOI v Trnave len a len slová chvály. Áno, aj to sme my, Starlux, alebo, ak chcete, e-shop eLampy.sk.

Prečo si vybrať tovar zo Slovenska?



Náš e-shop eLampy.sk je pripravený vám poskytnúť kvalitu, akú majú mnohé zahraničné e-shopy, ale máloktorý slovenský. Naša dvojitá kontrola balíčkov sa postará, že na 100 % dostanete presne to, čo ste si objednali, vďaka čomu eliminujeme mieru reklamácií a tým pádom znovu dokážeme znížiť ceny.

Tým, že máme prvotriednu starostlivosť o zákazníka, je jasné, že tí sa k nám pravidelne vracajú a preto sme si istí, že to, čo robíme, robíme naozaj dobre. Vďaka vášmu neustálemu feedbacku je nám úplne jasné, že chceme pokračovať v predaji kvalitných a pritom cenovo neprestrelených produktov, ktoré rozjasňujú vaše domovy a tým pádom aj životy.

