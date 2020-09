Bele kell nyugodnunk Kočnerék felmentésébe?

A Kuciak-per további fejleményeinek esélylatolgatása Barak Dávid újságíróval, aki a kezdetektől fogva figyelemmel követte a bírósági eljárást. PODCAST

Alena Zsuzsová és Marián Kočner (Fotók: TASR)

Szlovákia újkori történetének leginkább figyelemmel kísért pere ért véget a múlt héten, amikor a bazini Specializált Büntető Bíróság első fokon felmentette Marián Kočnert és Alena Zsuzsovát az ellenük felhozott vádak alól.

A bírói testület szerint nem nyert bizonyítást, hogy ők rendelték volna meg Ján Kuciak tényfeltáró újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolását. Az indoklás szerint nem állt rendelkezésükre olyan közvetlen bizonyíték, amelynek alapján kétséget kizáróan kimondhatták volna Kočnerék bűnösségét.

„Simán vitába szállhatunk ezzel az ítélettel” – mondta a ParaMédia podcastban Barak Dávid, a Paraméter újságírója, aki tudósítóként végigkövette Kočnerék ügyének tárgyalásait.

Az újságíró szerint korántsem egyedül álló eset, hogy a bíróság közvetlen bizonyítékok hiányában felment valakit, akinek a bűnössége egyértelműnek látszik. Példaként Barak Dávid a dunaszerdahelyi maffia fontos gazdasági háttérembere, Vida Tamás 20 évvel ezelőtti meggyilkolását említette, de idén júniusban is született egy ilyen ítélet a 2017-es ekecsi kettős gyilkosság ügyében.

„Ezeket a vádlottakat is az in dubio pro reo alapelv alapján mentették fel” – mutatott rá Barak Dávid, aki a Paraméter riportereként az ítélethirdetés során is ott volt a tárgyalóteremben. Megfigyelése szerint a per során Kočner és Zsuzsová magabiztossága folyamatosan nőtt.

Rámutatott: egyes újságírói értelmezések ellenére Kočnert és Zsuzsovát nem nyilvánította ártatlannak a bíróság, csak bűnösségüket nem sikerült egyelőre bizonyítani.

Barak Dávid (Fotó: Juhász László)

Hogyan és mikor bírálhatja felül ezt az ítéletet a Legfelsőbb Bíróság? Mire számít a közvélemény, és vajon kétségbe vonhatjuk-e az igazságszolgáltatás munkáját csak azért, mert nem olyan ítélet szültetett, amilyenre számítottunk? Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ podcastunkban.

