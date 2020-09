Hogy milyen volt a vírus előtti életünk, szerdától rácsodálkozhatunk

A 38. Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb képeit, mintegy 350 egyedi és sorozatfelvételt, köztük munkatársunk, Cséfalvay Á. András munkáit mutatja be a 38. Magyar Sajtófotó Kiállítás szerdától a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Capa Központban.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A pályázatra ezúttal 267 fotográfus 2488 pályaművet küldött, a beérkezett képek száma összesen 6079; a mennyiség mellett azonban a nemzetközi zsűri "fotográfus nagyágyúi" is kiemelték a pályázat magas színvonalát - szólt a 2019-es év legjobb magyar sajtófotóit felvonultató anyagról a kiállítás keddi sajtóbemutatóján Szigeti Tamás kurátor. Szerinte azért is fontos a kiállítás, mert visszatekint a "vírus előtti életünkre": "emlékeztet bennünket arra, hogy volt itt egy normális élet, és talán ad egy kis reményt, hogy lesz is még" - fogalmazott.

A legjobb munkákból még áprilisban nyílt volna kiállítás, de a koronavírus közbeszólt, így azt most szeptemberre halasztották. Mint ahogy arról beszámoltunk, a Mindennapi élet kategóriában 1. díjjal jutalmazták a Paraméter fotóriporterének, Cséfalvay Á. Andrásnak a Kutyaterápia c. fotóját, melyet a szerző a szenci Nefelejcs Házban készített.

A pályázat anyagából több mint húsz éve minden esztendőben évkönyv is megjelenik. Bánkuti András, Az év fotói kötet szerkesztője kiemelte, hogy - hasonlóan a kiállításhoz - az album nem csupán a díjnyertes felvételeket tartalmazza, hanem bővebb válogatást nyújt, részben olyan képekkel is, amelyekkel a tárlat látogatói sem találkozhatnak.

A kiállítás a szerdai nyitónapon ingyen, majd november 15-ig belépődíj fizetése mellett lesz látogatható a Nagymező utcai Capa Központban. A tárlatot a következő hónapokban más helyszíneken is bemutatják, először Gödöllőn lesz megtekinthető szombattól.

MTI/para