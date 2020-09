Mesével, verssel, kortárs és klasszikus irodalommal kikövezett út az ifjúság felé

A budapesti székhelyű Könyvtári Intézet és a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének újabb sikeres együttműködésének eredménye volt a szeptember 7-én Párkányban, szeptember 8-án pedig Rimaszombatban megrendezett könyvtáros képzés.

Fotók: SZMKE

Az anyagi és az előadói hátteret az intézet biztosította, a helyszíni feltételek megteremtését a Párkányi Városi Könyvtár, illetve a Rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár vállalta.

A két képzési nap eredetileg áprilisban került volna megrendezésre, de a járványügyi helyzet miatt elnapolódott, s a sors iróniája, hogy a szeptemberi dátumok ismét korlátozások miatt, hibrid formában valósulhattak csak meg. A szervezők nem szerették volna újra elhalasztani a könyvtárosok által várva várt képzéseket, így kompromisszumokat kötve kellett újragondolni a szakmai program lefolyását. A résztvevők mindkét helyszínen személyesen jelentek meg, míg a két előadó Komló-Szabó Ágnes és Luzsi Margó videókonferencián keresztül volt jelen egész nap, amelyet a helyi könyvtárak kivetítővel és kihangosítással tették lehetővé. A technika ördöge ezúttal mély álomba szenderült, hiszen gördülékenyen, problémamentesen zajlott az online bejelentkezés.

Mindkét nap a Mustármag mese- és biblioterápiás mikroműhely munkatársai Komló-Szabó Ági és Luzsi Margó tartották a foglalkozásokat Egerből, a helyszíni meghosszabbított kezük Egyházi Dóra az SZMKE alelnöke volt. A párkányi képzés a MESÉLJ NEKEM E'MESÉRŐL címet viselte. A képzés fókuszában az E´mese vár c. könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programsorozat bemutatása állt. A nap folyamán a résztvevő könyvtárosoknak lehetőségük volt kipróbálni, megélni egy E´mese foglalkozást. Az E´mese vár programsorozat a kisebbeket, az óvodás és az alapiskolás diákokat célozza meg. A foglalkozáson több ráhangoló és nyitó játékot is megismerhettek a résztvevők, valamint hasznos könyvajánlásokat hallgathattak meg. Egy komplex E´mese vár foglalkozást is kipróbáltak a jelenlévő könyvtárosok kortárs gyermekirodalmi műveken keresztül. Bemutatásra került a mini kamishibai mesemondás és annak lehetőségei valamint az OH kártyák módszertana. A képzésen a következő települések könyvtárosai vettek részt: Rimaszombat, Ipolyszalka, Kéty, Szőgyén, Érsekújvár, Zselíz, Udvard, Köbölkút, Dunaszerdahely, Párkány.

A FRÖCCSMŰHELY ÉS SZÖR(P)PARTI címmel tartott rimaszombati képzés középpontjában a kamaszok álltak. A résztvevő magyar könyvtárosok gyakorlati útmutatót és megvalósítási mintákat kaptak a fiatalok számára tartott könyvtári foglalkozásokhoz. Ennél a korosztálynál kiemelten fontosak a ráhangolódó, nyitó játékok, gyakorlatok, hiszen mindenekelőtt el kell nyerni a kamaszok bizalmát és hitelességet kell sugározni. A képzés során a résztvevők végigcsinálhattak egy „szörp-foglalkozást“, így saját élményeiken keresztül sajátíthatták el a módszertani alapokat. Ízelítőt kaptak a kortárs ifjúsági irodalmi paletta színéből-javából. A gyakorlatok során asszociációs és alkotó játékokkal ismerkedtek a könyvtárosok. A képzésen a következő települések könyvtárosai vettek részt: Lekenye, Vaján, Ipolyság, Palást, Losonc, Rimaszombat.

Kiemelten fontos, hogy valós élményeken alapuló, gyakorlatorientált képzéseken vehessenek részt a szlovákiai magyar könyvtárosok. Könnyebben adaptálhatóak azok a jó gyakorlatok, amelyeket a szakember maga is átél, megél, kipróbál. Mindkét képzésen jelen voltak városi könyvtárak munkatársai, községi könyvtárosok, valamint iskolai könyvtárosok, pedagógusok is. A résztvevők mind-mind olyan élményekkel és gyakorlati tudással térhettek haza, amelyeket kamatoztatni tudják majd mindennapi munkájuk során.



(Egyházi Dóra – SZMKE alelnök)