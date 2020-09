Még két hete van a bíróságnak a Kuciak-ügyben hozott ítélet indoklására

Még két hete van az Kuciak-gyilkoság ügyében hozott ítélet írásbeli indoklásának kidolgozására a bazini Speciális Büntetőbíróság.

Fotó: TASR/Jaroslav Novák

A szenátus múlt hét csütörtökön felmentette Ján Kuciak újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolásának vádja alól Marian Kočnert és Alena Zsuszovát. Az ítélet meghozatala után Ružena Sabová, a szenátus elnöke bejelentette, felkéri Ján Hrubalát, a Speciális Büntetőbíróság elnökét, hogy hosszabbítsa meg az írásbeli indoklás benyújtásának határidejét.

„Az ítélet kihirdetése után a bírónak vagy a testület elnökének írásban kell megindokolnia a határozatot. Őrizetbe vétel ügyében a bírónak 10 munkanap áll rendelkezésére, hogy írásbeli indokolást adjon. Indokolt esetben azonban kérheti az elnököt, hogy további 10 munkanappal hosszabbítsa meg ezt a határidőt. Ha nem rendelik el az őrizetbe vételt, a bírónak 30 munkanap alatt kell az ítéletet írásban megindokolnia, de ennek a határidőnek a meghosszabbítására is van lehetőség"

- magyarázta Katarína Kudjáková, a Speciális Büntetőbíróság szóvivője.

A szóvivő hozzátette, az eljárás minden résztvevőjének kézbesítik az ítéletet.

„Ha a fellebbezés írásbeli indoklását eljuttatták az érintettek a bírósághoz, a fellebbezés tárgyát képező eljárásban érintett feleknek kézbesítik azt véleményezésre. Végül az elsőfokú bíróság a teljes ügyiratot és az összes fellebbezést benyújtja a fellebbviteli bírósághoz. A Speciális Büntetőbíróság fellebbviteli bírósága a Legfelsőbb Bíróság”

– közölte a szóvivő. A Kuciak-ügy aktája jelenleg 30 585 oldalból, 71 kötetből áll.

Szeptember 3-án a bazini Speciális Büntetőbíróság szenátusa felmentette Mariana Kočnert-t és Alena Zsuzsovát a vád alól Ján Kuciak újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében. Szabó Tamást a bíróság bűnösnek találta és 25 év szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet nem jogerős. Marian Kočner és Alena Zsuzsová ügyében a bírónő az ítélet indoklásában kijelentette, nincs bizonyíték arra, hogy elkövették azt a bűncselekményt, amivel vádolják őket.

Szabó Tamást 1490 euró vagyoni és 140 ezer euró nem vagyoni kártérítésre megfizetésére kötelezték a Kuciak családdal szemben, és 40 ezer euró nem vagyoni kártérítésre a Molnár családdal szemben. Mivel nem bizonyosodott be, hogy Marian Kočner és Alena Zsuzsová elkövette azt a bűncselekményt, amivel megvádolták őket, a Speciális Büntetőbíróság ítélete szerint a Kuciak és a Kušnír család polgári peres eljárás keretében követelhet kártérítést Marian Kočnertől és Alena Zsuzsovától.

A Különleges Ügyészi Hivatal ügyésze közvetlenül az ítélet kihirdetése után fellebbezést nyújtott be. Panaszt nyújtott be Daniel Lipšic, a Kuciak család, valamint Roman Kvasnica, Zlatica Kušnírová jogi képviselője is. Az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé kerül.

TASR