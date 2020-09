Csak két út van kifelé: "A börtön, vagy a gödörben végezzük mi is"

Szeptemberben a csallóközi maffiagyilkosságok miatt jogerősen 21 év szabadságvesztésre ítélt Bugár György kihallgatásával folytatódik az alsóhatári polgármester, Dora Ferenc és vádlottársai ellen zajló büntetőper.

A július 30-i vádemelés szerint öt gyilkosság, egy megrendelt, de végre nem hajtott merénylet, gazdasági csalás, bűnszervezet támogatása és kábítószeres bűncselekmény van a Sátor Lajos-féle egykori bűnszervezethez több szálon kapcsolódó mátyusföldi polgármester és vádlottársai – ifj. Dora Ferenc, Alföldi László, Szamaránszky Roland – rovásán. Ezekről a vádakról részletesen itt írtunk.

Miután július végén a vádlottak ártatlanságukat bizonygatták, vagy épp megtagadták a vallomástételt, a bíróság elsőként az ügy talán legfontosabb tanúját, a jelenleg börtönbüntetését töltő Bugár Györgyöt idézte be kihallgatásra. A hatóságokkal együttműködő nagyudvarnoki férfit először szeptember 3-án, a Kucaik-per ítélethirdetésével egy időben hallgatták ki a bazini Specializált Büntetőbíróságon. Az eredetileg egynaposra tervezett vallomástétel – részben a védelem által nekiszegezett kérdések sokasága miatt – olyan hosszúra nyúlt, hogy végül a szeptember 10-i tárgyalási napon sem tudott minden vádponttal kapcsolatban megnyilatkozni, és ezért még a jövő héten is a bíróság elé vezetik.

Puskaporos hangulat

Míg Dora Ferenc és fia, ifj. Dora Ferenc váltig állítják, ártatlanok, és soha nem ártottak senkinek, addig Bugár György az alsóhatáriak vádiratba foglalt bűneit támasztja alá. Részletesen beszélt arról, Doráék hogyan rendeltek meg különböző gyilkosságokat Sátor Lajostól. Ráadásul elmondása szerint a maffiavezér halálát követően ő maga is segített „eltakarítani” az alsóhatáriak által gazdasági bűncselekmények elkövetéséhez használt strómanokat, vagyis fehér lovakat.

Az egymással szemben álló felek között a tárgyalóteremben parázs hangulat uralkodott, ami nem egyszer személyeskedő megjegyzésekben csúcsosodott ki.

Meglepő, hogy a tanú, aki saját bevallása szerint 18-20 gyilkosság elkövetésében vett részt, már a tárgyalás elején visszautasította azt, hogy a dunaszerdahelyi maffia kivégzőosztagának tagja lett volna.

„Semmilyen kivégzőosztag nem volt. Egyszerűen el kellett ásnunk az embereket, eltakarítani a szemetet a fölöttünk lévők után”

– magyarázta meglátását Bugár György. Hangsúlyozva azt, hogy a 2019-ben véget érő csallóközi maffiaper óta a „helyes, egyenes úton” jár, és csakis az igazat vallva segít felderíteni a rendőrségnek a Sátor-féle maffia egykori gyilkosságait. Őt egyébként tavaly két gyilkossági ügyben és bűnszervezet támogatásában találta bűnösnek a bíróság, akkor 21 év letöltendőt kapot. Ugyanakkor mostani gyilkosságok kapcsán elhalasztották ellene a vádemelést, azt pedig egyelőre nem tudni, hogy miután együttműködése a rendőrséggel véget ér, kap-e további büntetést.

id. Dora Ferenc

Azt, hogy id. Dora Ferenc a Sátor-féle maffiát támogatta, Bugár elsősorban azzal igyekezett alátámasztani, hogy a polgármester szerinte gyilkosságokat rendelt meg a bűnszervezetnél.

Az áldozatok között volt például egy nádszegi agronómus, Czakó Imre, akivel Dora állítólag földvitába keveredett, de egy fehér ló is, aki a polgármester cégéhez köthető fiktív trágyaüzletben szerepelt fehér lóként.

A vádlottak elsősorban azt vetették Bugár szemére, hogy a gyilkosságok megrendelésénél Bugár nem volt jelen, az indítékokról csak másodkézből értesült, ráadásul az erről „pletykáló” társai hazudhattak is neki. A védelem részéről érkező sorozatos számonkéréseket a tanú egy bizonyos pont után megelégelte, és emelt hangon így szólt:

„Arra akar kilyukadni az ügyvéd úr, hogy biztos hazudtak nekem. Akkor kérdem én, idősebb Dora úr miért kérdezte tőlem, jól van-e elásva Czakó, vagyis ez az agronómus, nem fogják-e megtalálni a rendőrök, nem kéne inkább kivenni és eltenni máshova? És ezt ő többször megkérdezte tőlem, tisztelt ügyvéd úr!”

Bugár egy hasonló érvet hozott fel egy másik üggyel kapcsolatban is – ami a mostani vádakkal nincs összefüggésben. Egy 2018-as vallomásában bukkant fel először, hogy Dora és fia szállítottak oda Sátor Lajoshoz egy fehér lovat, akit aztán Bugárék Csótfán, Horváth Lehelnél gyilkoltak meg és ástak el.

Ez volt az az ügy, mely kapcsán júliusban ifj. Dora azt mondta, majdnem elájult, amikor 2018-ban elolvasta mindezt a Paraméteren. A tanú most újra szembesítette őket az esettel:

„Őt is ti hoztátok oda. Ha nincs közöd hozzá, miért hoztad oda? Lehet, hogy stoppolt a gyerek, és felvettétek? (...) Miért mondtátok később, hogy ki kéne ásni, és elvinni máshová, nehogy a Lehel megmutassa valakinek?”

– osztotta ki Bugár a vádlottat, aki erre azzal reagált, hogy ezt a „szállítást” eddig senki nem tanúsította Bugáron kívül.

Bugár György

A nádszegi agronómus

A koronatanú szeptember 3-án és 10-én négy gyilkosságról tett vallomást, melyek közül a vádirat szerint kettőt id. Dora Ferenc, kettőt pedig vádlottársa, a fia rendelt meg.

2004 januárjában az akkor 39 éves Czakó Imre nyomtalanul eltűnt, miután elindult nádszegi otthonából királyrévi munkahelyére. Sátor Lajos emberei rendőrnek öltözve állították meg az autóját, majd megbilincselték és elszállították a helyszínről.

A férfit egész nap az akkor már nem működő alistáli Kukorica csárda épületében tartották fogva, ahol Bugár szerint a vádlottak padján ülő Szamaránszky Roland felügyelt rá. Erre a tanú azért is emlékszik pontosan, mert a gyilkosságot megszervező Reisz Andor dühös volt a „Kis Paprikaként“ ismert Szamaránszkyra, akit nagy nehezen tudott csak elérni, hiába egyezett meg vele előzőleg, hogy szüksége lesz rá.

„Az előző nap Rolika valahol berúgva randalírozott, aztán másnap alig tudták fölkelteni“

– mondta Szamaránszkyról Bugár.

Szamaránszky Roland

Czakót aztán este elvitték Ollétejed határába (hivatalosan Nyékvárkony kataszterébe), ahol a Bős-Nyárasd kanális mentén egy előre elkészített gödörnél meggyilkolták, majd áldozatukat az illegális sírhelybe temették.

Czakó Imre eltűnése óriási sajtóvisszhangot váltott ki, az ügyről az egész régió tudott. Bugár szerint pár nap múlva a bűnszervezetben már mindenki arról beszélt, hogy az alsóhatári polgármester termőföldekhez akart hozzájutni a nádszegi férfi eltüntetésével.

„Dora előtte még megpróbálta megfélemlíteni, fenyegette, de nem ijedt meg tőle az agronómus. Az volt a kikötése, hogy messzire vigyük, ne Nádszeg körül legyen elásva, hogy ne legyen gyanús”

– ismertette az esetet Bugár.

A tanú nem emlékszik arra, hogy kapott volna pénzt a gyilkosságban való részvételért, de elmondása szerint elég gyakorinak számított, hogy sem ő, sem társai nem kaptak pénzjutalmat, és míg a bűnszervezet vezetői élvezték a luxust, addig ők hónapról hónapra éltek.

Ifj. Dora Ferenc védőügyvédje, Marek Para – aki a Kuciak-per során Marián Kočnert képviselte –, meg is kérdezte Bugártól, miért végzett el ilyen feladatokat Sátorék számára, ha tudta, nem biztos, hogy megfizetik érte.

„Ígérgettek. És ebből már csak két út van kifelé: vagy a börtön, vagy a gödörben végezzük mi is”

– tette tisztába a helyzetet a tanú.

ifj. Dora Ferenc, mögötte ügyvédje, Marek Para

A tárgyalás során Bugár György összeszólalkozott id. Dora Ferenc ügyvédjével, Ľudovít Štanglovičcsal is, aki amúgy régebben olyan „nagyágyúkat” is képviselt, mint Mikuláš Černák, vagy épp a ’90-es évekbeli országos maffiafőnök egykori társa, Ján Kán.

Mivel Bugár többször elmondta, hogy 2019 óta jár „a helyes úton”, és az előtte tett tanúvallomásai nem feltétlenül tartalmazzák a teljes igazságot, Štanglovič megkérdezte tőle, indult-e korábban ellene eljárás hamis tanúzás miatt.

„Ha a régi vallomásomat tartanám most, akkor fasza gyerek lennék az ügyvéd úrnak meg mindenkinek. De most, hogy az igazat mondom, mindent úgy, ahogy valóban volt, akkor már rossz vagyok. De én csak azzal követtem el hibát, hogy későn kezdtem együttműködni. Mindjárt az elején kellett volna”

– felelt a kérdésre Bugár György. Az ügyvéd erre csak annyit tudott felelni, hogy számára a bűnözők és a gyilkosok nem fasza gyerekek, majd a szenátus elnöke, Pamela Záleská szigorúan leállította a szópárbajt.

ÁFA-csalás gané módra

A következő bűntény, amivel id. Dora Ferencet vádolják, Vojtech Rampák meggyilkolása, pontosabban a gyilkosság megrendelése. A nagyszombati férfi 2006-ban tűnt el, előtte azonban vállalkozása fiktív trágyaüzletbe keveredett Doráék cégével.

Az alsóhatári polgármester azt állítja, semmi köze az ügyhöz, és Bugárnak sincs pontos értesülése az indítékról, ám arról vélhetően a későbbiekben Nagy Zsolt „Csonti“ tud majd többet mondani, aki Bugárral – Sátor Lajos utasítására – likvidálta a férfit. Rampák holttestét a rendőrök korábban meg is találták, mégpedig a Dunaszerdahely közelében lévő Búslak szomszédságában, egy erdősáv mellett.

id. Dora Ferenc

Csalás a balonyi sráccal

Hat évvel később Bugár visszatért a tett színhelyére, Búslakra. Bár egykori felettese, Sátor Lajos akkor már meghalt, a vádirat szerint 2012-ben Doráéknak szükségük volt egy emberre, aki segít nekik gyilkolni.

A balonyi Nagy Péter eltüntetésére azért lehetett szükségük, mert a fiatalember cégét többek között egy 222 ezres csaláshoz is felhasználták. A gyilkossággal ifj. Dora Ferencet, valamint a vádlottak padján ülő unokatestvérét, Alföldi Lászlót gyanúsítják, Bugár György pedig az ő bűnösségüket tanúsítja.

„A fiatal Dora odahívott az irodájába, és mondta, hogy el kéne tenni valakit. Kérdeztem, ki az, azt mondta, hogy egy senkiházi”

– vallott a bíróságon Bugár, aki saját bevallása szerint kb. 3-4 ezer eurót kapott azért, mert segített Alföldinek ásni.

Alföldi László

A tanú azt mondja, Búslakon egy szalmakazal mellett találtak rá az alkalmas helyre, ahova későbbi áldozatukat vitték. Hárman mentek a helyszínre, Nagy Péternek pedig fogalma sem volt arról, mi vár rá.

„Kiszálltunk a Laci autójából, ő ment előre ezzel a fiatal gyerekkel, átkarolta a vállát, viccelődött vele, röhögcséltek, aztán hirtelen lelőtte őt”

– emlékezett vissza a szóban forgó estére Bugár György, akit a lövés meglepett, mert arról nem volt szó, hogy Alföldi így végez majd a férfival. Sátorék korábban mindig megfojtották áldozataikat.

A védelem ezután hosszas kérdezősködésbe kezdett a körülményeket illetően, a talaj nedvességétől kezdve a szalmakazal pozíciójáig mindenről érdeklődtek Bugárnál. Marek Para azt is megkérdezte, milyen testhelyzetben került a holttest a kazal mellett kiásott gödörbe, amire a tanú nem tudott válaszolni, mert elmondása szerint sötét volt.

Maga a vádlott, Alföldi László – aki júliusban azt mondta, csak Bugár kihallgatása után hajlandó vallomást tenni – is megszólalt. Több rövid kérdést követően indulatosan kérdezte Bugártól, miért hazudik eskü alatt, ám a tanú erre már nem válaszolt, mert a bírói szenátus elnöke formai okokra hivatkozva visszautasította a kérdést.

ifj. Dora Ferenc

„Csak nem lövi le ez a marha?”

Az utolsó vádpont, amellyel kapcsolatban Bugár Györgyöt a hosszúra nyúló szeptember 10-i tárgyaláson kihallgatták, a cseh állampolgárságú Martin Žalmánek meggyilkolása.

Žalmánek korábban pincérként dolgozott, és volt felesége szerint fehér lóként működött egy céghálózatban, valamint rendkívül sok adóssága volt. Ezen kívül pedig tanúként szerepelt egy Csehországban zajló aktuális büntetőügyben, melynek vádlottjai között ott van ifj. Dora Ferenc is.

Az előzőhöz hasonlóan ez a gilkosság is 2012-ben történt. Bugár azt állítja, ifj. Dora kérte fel az egészre, és ahogy korábban, most is Alföldinek kellett segítenie.

A gyilkosságra Alsóhatár kellős közepén, azon a telken került sor, ahol letartóztatásáig Dora Ferenc polgármester lakott. Bugár és Alföldi ekkorra már eléggé ellustultak, ugyanis ifj. Dorát rábeszélték, adjon nekik pénzt egy bágerre, hogy ne kelljen kézzel ásniuk – ráadásul a gépet később más munkára is használhatják majd.

Míg Alföldi elment a cseh illetőért Vízkeletre, Bugár a telken, egy szalmabála mögé bújva várakozott.

Alföldi László

„Gondoltam, hogy ez a marha Laci csak nem lövi le az embert”

– töprengett közben Bugár, mert nem egyeztettek, hogyan oldják majd meg a dolgot. Bár attól egyáltalán nem tartott, hogy az esti órákban gond lehet egy lövés, vagy épp a markológép által csapott zajból.

„Vannak ott a szomszédban házak, laknak is ott, de szerintem úgy féltek Alsóhatáron a Doráéktól, hogy ez nem volt baj. Szerintem ha ott fényes nappal ástak volna el valakit, az se derült volna ki”

– adott hangot véleményének a tanú.

Alföldi nemsokára megérkezett Žalmánekkel, és ezután majdnem ugyanaz játszódott le, mint a balónyi fehér ló esetében. Bugár szerint Alföldi átkarolta a férfi vállát, sétált vele, de Žalmánek rosszat sejtett, és el akart futni.

„Aztán a Laci valahogy elkapta, levitte a földre, és lelőtte” – írja le a helyzetet Bugár. A markolóval aztán ásott egy gödröt, és abba temették a cseh áldozatot.

Bugár úgy emlékszik, Alföldi később elmesélte neki, hogy a gyilkosság után bizonyos idővel az öreg Dora ráparancsolt, hogy ássa ki, és vigye el a telekről a hullát.

„Nem a géppel, hanem kézzel ásta ki, mondta, hogy sokat szenvedett vele, mert büdös volt, és be is kellet csomagolnia”

– idézi fel a beszélgetést Bugár.

Bugár György

A kihallgatás vége felé ifj. Dora ügyvédje, Marek Para megkérdezte Bugártól, miért nem egy helyre ásták el minden áldozatukat. Erre ezt a választ kapta a tanútól:

„Azért, mert arra hivatalos engedély kellett volna, és azt úgy hívják, hogy temető.”

A megjegyzést a szenátus nem nézte jó szemmel, és Bugár elnézést is kért a bíróságtól arra hivatkozva, hogy nehezen őrzi meg higgadtságát az őt megkérdőjelező kérdések miatt, melyekkel úgy érzi, hülyét akarnak belőle csinálni. Kihallgatása szeptember 14-én folytatódik.

(db)