Egy napra lezárják a dunaszerdahelyi Fő utcát a környezetbarát közlekedésért

Dunaszerdahely is bekapcsolódik a környezetvédelmi minisztérium alá tartozó Környezetvédelmi Iroda által koordinált, Európai Mobilitás Hete nevű kampányba - tájékoztatott a városi hivatal.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Az Európai Mobilitás Hete idén a jövő héten, szeptember 16-án (szerda) kezdődik, és szeptember 22-ig (kedd) tart.

"A 2020-as év témája „Klímabarát közlekedés mindenkiért”. Célja támogatni azt a nagyszabású tervet, amely kontinensünket 2050-re karbonsemlegessé szeretné tenni. A téma ezen felül nagy hangsúlyt fektet a kibocsátásmentes közlekedés hozzáférhetőségére és a közlekedés e formájának támogatására" - áll az ezzel kapcsolatos sajtóközleményben.

A dunaszerdahelyi városvezetés ennek kapcsán úgy döntött, hogy ingyenessé teszi egy munkahétre, szeptember 21. és 25. között városi tömegközlekedés járatait.

Az Autómentes napon, szeptember 22-én pedig lezárják a Fő utcát a Csaplár Benedek VMK-tól, illetve a Szent István tértől a Duna, illetve Kondé püspök utcákig reggel 9.00 és délután 15.00 között. Egy keddi napról van szó, a reggeli csúcsforgalom után, illetve a délutáni előtt. A mintegy négyszáz méteres útszakaszon ezen a napon a fenntartható közlekedést népszerűsítik majd.

"Ezen a napon a figyelem központjába a kerékpár közlekedés, az elektromos meghajtású és további alternatív üzemanyaggal működő úgy, mint a hidrogénhajtású járművek kerülnek. A Fő utcán kerékpár standok kerülnek elhelyezésre, ahol a klasszikus kerékpárok mellett az e-kerékpárok is bemutatásra kerülnek, valamint elektromos meghajtású járművek, elektromos meghajtású járművek töltőállomásai, hidrogénhajtású járművek standjai is megtalálhatóak lesznek" - közölte a városi hivatal.

Emlékeztettek további területekre, ahol a város már támogatja a környezetbarát közlekedést, vagy annak előmozdítását szorgalmazza. Például a pillanatnyilag dízel meghajtású városi autóbuszok cseréjénél.

"A város vezetőségének célja, hogy ezeket a buszokat alacsonyplatós elektromos meghajtású, energiatakarékos autóbuszokra cserélje. Az autóbuszok megvásárlására a város az Európai Uniós alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatások iránti pályázati felhívás kihirdetését várja" - közölték.

Kifejtették, a város kerékpárutak építésével, kerékpársávok kijelölésével is támogatja a fenntartható közlekedést. A nyár folyamán például a Jesenský utcától a Pozsonyi út végéig jelöltek ki kerékpársávot a bicikliseknek. A mintegy 192 ezer euró értékű projekt keretén belül két kerékpártárolót is kihelyeztek a városban. Mindemellett több, a városból kivezető úton, például Nagyudvarnok és Pódafa irányába is készülőben van a kerékpárút projektje. Erről ITT írtunk bővebben.

A városi hivatal közölte, hogy támogatják az elektromos közlekedést. Ennek egyik eredménye, hogy a városi rendőrség négy évvel ezelőtt két elektromos meghajtású gépjárművel gazdagodott, emellett pedig a városi iskolák, óvodák és intézmények étkeztetését biztosító Gastro DS társaság is elektromos gépjárművet használ. Emellett az önkormányzat korábban elfogadott egy olyan általános érvényű rendeletet, mely szerint az elektromos meghajtású járművek töltőállomásaira vonatkozó ingatlanadó mértéke nulla.

A jövő évi terveik közt szerepel, hogy az ilyen, zöld rendszámmal rendelkező járművek számára ingyenessé teszik a parkolást a városban.

(parameter)