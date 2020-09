Látogatói rekord a betléri kastélyban

Az elmúlt néhány évet figyelembe véve az idei nyáron volt a legtöbb látogatója a betléri kastélynak – erősítette meg a TASR-nek Máté Tímea, a Betléri Múzeum igazgatója.

Fotó: TASR

„Nem emlékszem arra, hogy az elmúlt években ennyi látogatónk lett volna, nyilván szerepet játszott ebben az is, hogy az emberek többsége belföldön nyaralt” - mondta az igazgató. Azt is elárulta, hogy a korlátozó intézkedések miatt nem is tudták fogadni az összes érdeklődőt, mivel egyszerre csak 25 fős csoportokat engedhettek be. „Egy nap alatt összesen 675 látogatót fogadhattunk, viszont volt olyan nap, amikor 1200-an is jöttek volna” - tette hozzá.

2020 első felében körülbelül hétezren nézték meg a betléri kastélyt és a krasznahorkaváraljai (Krásnohorské Podhradie) mauzóleumot. „Aztán július első három hetében összesen 12 ezren jöttek” - magyarázta Máté Tímea.

Azt is elárulta, a látogatók gyakran kérdezik, mit csináltak a járvány első hulláma alatt, amikor minden zárva volt, a múzeumok is. „A múzeum alkalmazottai ezalatt is folytatták a tudományos munkát és például elvégezték a szükséges felújításokat és átrendezték a tárlatokat. Kihasználtuk az alkalmat és olyan munkákat végeztünk, amilyeneket nem lehet, amikor látogatóink vannak” - mondta a múzeum igazgatója. Ennek köszönhetően ősztől a nyilvánosság is megtekintheti például a kastély egyik további fürdőszobáját. A 16 közül eddig 3 volt hozzáférhető a nyilvánosság számára, hamarosan megnyitják a negyediket. „Ez a grófi lakosztály melletti fürdőszoba, az egyik legnagyobb a kastélyban. Át kellett helyeznünk például a kádat is, ami egyáltalán nem volt egyszerű feladat” - zárta az igazgatónő.



(TASR)