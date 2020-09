"Elég volt az etetésekből, a hazugságokból" - Egy újabb kivégzés a polgármester telkén

Befejeződött az alsóhatári maffiaper koronatanújának háromnapos kihallgatása. A Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi maffia „sírásója”, Bugár György részletes vallomásával Dora Ferenc, ifj. Dora Ferenc, Alföldi László és Szamaránszky Roland bűnösségét tanúsítja, de a négy vádlott úgy véli, hazudik.

Dora Ferenc - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Paraméter)

A Specializált Büntetőbíróságon zajló eljárás vádpontjairól itt írtunk részletesen, a tanú előző vallomásainak tartalmáról pedig itt számoltunk be.

Bár a csallóközi maffiaper során 2019-ben 21 éves szabadságvesztésre ítélt Bugár György kihallgatására a bíróság eredetileg csak egy napot szánt volna, a tanú kihallgatása végül három teljes tárgyalási napot vett igénybe. A szeptember 14-i, harmadik napon már csak egy vádpont maradt hátra, mégpedig egy 2013-as gyilkosság, amiről a tanú azért tudott beszélni, mert segített az alsóhatáriaknak likvidálni az áldozat holttestét.

Az andódi Madarász Krisztián a vádirat szerint ifj. Dora Ferenc fehér lova volt. Az érsekújvári járásbeli férfi nevére céget alapítottak, amit aztán főként Csehországban elkövetett gazdasági bűncselekményekhez használtak fel. Az áldozatot ezt követően likvidálták, hogy ne tudja a rendőrségen bemártani „feljebbvalóit”.

„Ifjabb Dora Ferenc odahívott magához Galántára az irodájába, és azt mondta, hogy segíthetnék a Lacinak (Alföldi László vádlott – a szerk. megj.) ezt az illetőt eltüntetni. Először nem akartam belemenni, de Feri aztán már majdnem sírt, hogy ha nem segítek, akkor őt be fogják csukni. Úgyhogy belementem”

– vallott a tanú a 2013 februárjában történt eseményekről. Elmondása szerint megegyeztek, hogy 3-4 ezer eurót kap majd a „munkáért”.

A bűntényre nagyon rövid időn belül, talán már másnap sor került. Bugár este tízre ment Alsóhatárra, a község központjában lévő területhez, ami máig a polgármester, Dora Ferenc tulajdonában van. Nem ment be rögtön a telepre, mert egy kicsit gyanúsnak tartotta a helyzetet.

Bugár György

„Aztán hallottam egy lövést. Nem sokkal később meg kijött onnan egy „G” Mercedes, a fiatal Dora Ferenc ült benne”

– részletezte a történéseket Bugár. Amikor aztán bement, Alföldi Lászlót találta ott, aki épp a telepen lévő tartályokat tisztogatta, mert minden csupa vér volt. A holttest akkor már egy fóliába csomagolva, az ott parkoló utánfutón hevert.

A tanú visszaemlékezése szerint Alföldi mérges volt, mert az áldozat felesége vagy élettársa aznap látta, hogy párja – akit már sosem látott viszont – Alföldivel ment el otthonról. Ráadásul Madarászt csak sokadszorra tudták kicsalni Alsóhatárra, mert a férfi már számolt azzal, hogy a találkozásnak nem lesz jó vége.

Bugár azt nem tudja pontosan, hogy ifj. Dora miért volt jelen a heyszínen.

„Csak arra emlékszek, amit Laci mesélt, hogy miután ő lelőtte az illetőt, Feri szemei könnybe lábadtak. Én nem tudom, mit csinált ott, talán még nem volt ilyen helyen, és látni akarta, hogy megy ez”

– ismertette emlékeit a szabadságvesztését töltő nagyudvarnoki férfi.

ifj. Dora Ferenc

A holttestet aztán ahhoz a félkész villához szállították, amit Sátor Lajos építtetett Alsóhatáron, de végül egy rendőrségi akció hiúsította meg, hogy beköltözzön oda. Az elhagyatott telek egyik sarkában gödröt ástak Alföldivel, oda temették el a fehér lovat.

A vallomást követően a vádlottak védőügyvédei kérdésekkel próbálták megszorongatni a tanút. Ifj. Dora Ferenc azt furcsállotta, hogy Bugár úgy ment oda Alsóhatárra, hogy meg sem voltak egyezve Alföldivel abban, bemenjen-e érkezése után Doráék telkére. Alföldi ügyvédje pedig többek között azt kérdezte Bugártól, miért vállalta el a megbízást, ha korábban azt állította, ifj. Dora az előző ilyen „munkákért” sem fizette ki neki az előre leegyezett összeget.

„Sajnos hagytam magamat mindig rábeszélni, most már belátom, hogy hibáztam ebben. Valahogy mindig kicsit bíztam abban, hogy Feri állja majd a szavát. De ő sajnos ilyen”

– válaszolt Bugár, aki amúgy kicsit belekeveredett abba, melyik gyilkosságért mennyi pénzt ígértek neki. Volt, hogy 10 ezer euróról volt szó, előfordult, hogy 3-4 ezerről, azt pedig nem tudta utólag megmondani, melyik esetnél mennyi lett volna a jussa. Amikor Alföldi a vádlottak padjáról megkérdezte tőle, honnan tudja, hogy ő végzett Madarásszal, ha a lövés pillanatában nem is volt bent a telepen, a tanú azt válaszolta, ezt abból szűrte le, hogy később a vádlottnál látott pisztolyt.

A védelem próbálta folyamatosan megkérdőjelezni Bugár szavahihetőségét, ifj. Dora például azt kérdezte tőle, neheztel-e rá.

„Nem, engem ez már nem érdekel. Megyek az egyenes úton, és kész. Elég volt az etetésekből, a hazugságokból”

– hangzott a tanú válasza.

Alföldi László

Ifj. Dora Ferenc ügyvédje, Marek Para több ellentmondásra is magyarázatot követelt, amit Bugár régebbi és mostani vallomásának tartalma között vélt felfedezni. Például arra is, hogy a tanú előzőleg azt mondta, az áldozat elásása előtt annak feje be volt fóliázva, most pedig úgy emlékezett, a gödörnél látta Madarász arcát. Sátor Lajos egykori „takrítóembere” erre nem tudott pontos magyarázatot adni, csupán azzal érvelt, hogy ő nem hord magával jegyzeteket, és fejből mond el mindent, amire emlékszik. Ezért lehet, hogy egyes részletekben téved, de szerinte a lényegen ez nem változtat.

Szamaránszky Roland ügyvédje arról is érdeklődött nála, miért kezdett 2019-ben kitálalni, és együttműködni a rendőrséggel.

Ezt Bugár egyrészt azzal magyarázta, hogy le akarja zárni a múltat, másrészt pedig azzal, hogy mint mindenki, ő is enyhébb büntetést szeretne. Ráadásul látta a tévében, amikor Daniel Lipšic egykori belügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy „együttműködni megéri”.

„Bűnös vagyok, igen. De azért nem tartom magam annyira bűnösnek, mert ha ezek az emberek nem vonnak bele ilyen munkákba, és nincsenek ezek a cégek, a fehér lovak, akkor ez az egész nem történik meg”

– fejtette ki álláspontját Bugár György.

A kihallgatás végeztével a vádlottak véleményehették a tanú háromnapos vallomástételét. Míg az alsóhatári polgármester csak annyit mondott, Bugár szerinte hazudik, addig fia próbálta szétszedni a tanúvallomás részleteit.

ifj. Dora Ferenc

„Így a vádlottak padjáról nagyon nehéz bebizonyítani olyan dolgot, amit nem követtünk el” – vágott bele ifj. Dora Ferenc, hangsúlyozva, hogy szerinte több részlet nem passzol abban, amit Bugár elmondott. Többek között az időjárási körülményeket is megemlítette, konkrétan azt, hogy a 2012 februári Nagy Péter-gyilkosság idején huzamosabb ideig volt -10 fok alatt a hőmérséklet, ami tíz napon keresztül még csak fagypont fölé sem emelkedett.

„Ott olyan kemény volt a talaj, hogy nincs ember, aki gödröt tudott volna ásni” – magyarázta ifj. Dora. Szintén a hideg idővel érvelt amellett, hogy a gyilkosság helyszínének közelében aznap Alföldi nem akadhatott el kocsijával a sárban, hiszen kemény fagyok voltak.

„Semmi nem ül semmivel” – tette hozzá ifj. Dora. Igyekezett meggyőzni a bíróságot arról is, hogy Bugár szándékosan akarja rá, apjára, és Alföldire kenni a gyilkosságokat.

„Ez hazudik, soha senkit nem öltem meg, és főleg nem úgy, ahogy a tanú azt leírja”

– ezt már Alföldi László szögezte le azzal, hogy nem kockáztatott volna lövést leadni a Búslakon elásott Nagy Péterre.

Bugár korábban elmondta, hogy az egyik fehér ló meggyilkolása után – a cseh Žalmánekről van szó – egy markolóval ő ásott gödrött az áldozatnak Doráék alsóhatári telkén. Alföldi ezt is megkérdőjelezte.

„A tanú hazudik, és azért is következtetek erre, mert a bágerezéshez nekem soha nem lett volna rá szükségem. Én már a kötelező katonai szolgálatom idején is képes voltam markolót üzemeltetni”

– cáfolta a tanú szavait Alföldi László.

Szamaránszky Roland – aki Alföldihez hasonlóan eddig nem volt hajlandó vallomást tenni –, csak annyit mondott, hogy szerinte Bugár mindenben hazudik.

„Csak azért talált ki ilyen hülyeségeket, mert üzletett kötött a bűnüldöző szervekkel” – szögezte le saját igazát.

Az alsóhatári maffiaper szeptember 30-án innen folytatódik. A következő tárgyalási napra Sátor Lajos egykori jobbkezét, Nagy Zsoltot, vagyis Csontit idézte be tanúként a bíróság.

(db)